Тюлени в Квебеке, их много!

Рассказ о тюленях – популярных в Квебеке морских млекопитающих, которые заплывают даже на широту Монреаля.

Тюлени — это морские млекопитающие, которые принадлежат к семейству ушастых тюленей и настоящих тюленей. Они обитают в морских и пресноводных средах по всему миру, включая арктические и субарктические воды.

Тело у тюленя гладкое и как бы обтекаемое, приспособленное для плавания. У этих животных короткие лапы, которые давно превратились в плавники. У них отсутствует наружная ушная раковина.

Тюлени — хищники, питающиеся в основном рыбой, моллюсками, ракообразными и иногда птицами. Большую часть времени они в воде, но выходят на берег или льдины для отдыха, линьки и размножения.

У большинства видов тюленей есть определенные места размножения, где самки рождают и вскармливают детенышей. Размножение и воспитание детенышей обычно происходит на суше или на льдинах.

Заметим, что некоторые виды тюленей являются более общительными, чем другие. “Общительные” тюлени образуют большие группы на побережье или льду.

В Квебеке тюлени встречаются в основном в прибрежных водах залива Святого Лаврентия и вокруг островов залива. Особенно много их живёт вокруг островов Мадлен (îles de la Madeleine). Что касается их численности, точные данные могут меняться из года в год и зависят от множества факторов, включая условия среды обитания, пищевые ресурсы и воздействие человека, но их десятки тысяч только в канадских водах.

Охота на тюленей и их детёнышей

Охота на тюленей и их детенышей регулируется законодательством. В Канаде, включая Квебек, охота на тюленей разрешена, но строго регламентируется правительством Канады на федеральном уровне.

Федеральное правительство устанавливает четкие правила и квоты для охоты на тюленей, которые предназначены для управления популяцией тюленей и предотвращения их чрезмерного уменьшения.

В Канаде существуют специфические ограничения на охоту на молодых тюленей. Например, охота на детенышей тюленей запрещена.

Но для коренных народов Канады охота на тюленей часто является важной частью их культуры и образа жизни. Для них действуют особые правила и исключения, позволяющие проводить традиционную охоту в соответствии с их культурными и экономическими потребностями.

Заметим, что на международном уровне охота на тюленей является предметом международных дебатов и критики с точки зрения этики и экологии. Многие организации и активисты выступают против охоты на тюленей, призывая к ее ограничению или полному запрещению.