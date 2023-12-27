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outremont
Одна из улиц района.

Монреальский район Outremont

Megan Jorgensen Дек 27, 2023 Меган Хорхенсен, Недвижимость, Новости, Новости провинции Квебек, Общество Оставить комментарий 47 Просмотров

Городской район Монреаля Outremont

Продолжаем представлять городские монреальские районы. На сей раз речь пойдёт о районе Outremont.

Outremont — один из районов Монреаля, Канада, известный своей спокойной атмосферой, красивой архитектурой и богатой историей.

Основанный в 1875 году, Outremont был изначально предпочтительным местом для проживания франкоязычной элиты Монреаля. С тех пор он сохранил свой уникальный характер и элегантность и в нём сохранилось много красивых домов в стиле Тюдоров и викторианской эпохи.

В районе сохранились и прекрасные парки отдыха, такие как Parc Outremont и Parc Pratt, которые являются популярными местами для прогулок, пикников и отдыха. В них часто проходят различные культурные и общественные мероприятия, включая уличные фестивали, концерты и выставки. На улицах много красивых деревьяев, а около домов располагаются ухоженные садики, что придает кварталам особый шарм.

В Outremont располагаются несколько важных образовательных учреждений, включая кампус Université de Montréal и множество частных школ.

Здесь множество ресторанов, кафе и пекарен, предлагающих разнообразную кухню и создающих уютную атмосферу.

Цены на жильё в Outremont не самые низкие, но район сегодня популярен среди семей профессионалов, ценящих спокойствие, красоту и удобство.

Район также известен своим мультикультурным населением, включая значительное число представителей еврейской общины, что способствует культурному и этническому разнообразию Outremont.

В целом, Outremont предлагает смесь урбанистической элегантности, культурного богатства и спокойной, расслабленной атмосферы, делая его одним из самых привлекательных районов Монреаля для проживания и посещения.

Население района Outremont составляет около 25,000-30,000 жителей.

Район обслуживается несколькими станциями метрополитена Монреаля. Главные, это Outremont на синей линии метро и Édouard-Montpetit на той же линии, эта станция ближе к Université de Montréal.

Здесь проходят несколько автобусных линий: маршруты 161, 160, 119 и другие.

Среди самых известные улиц в Outremont можно выделить  Avenue Bernard. Эта улица известна своими многочисленными кафе, ресторанами и магазинами. Она является одной из основных коммерческих артерий района и популярным местом для прогулок и шоппинга. Avenue Van Horne: Еще одна важная коммерческая улица в Outremont, на которой расположены различные магазины, рестораны и кафе. Эта улица проходит через несколько районов. Chemin de la Côte-Sainte-Catherine: Эта улица проходит через несколько районов Монреаля, включая Outremont. Она характеризуктся живописными видами и престижными жилыми домами.

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