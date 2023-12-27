В этом году квебекцы подали на торговцев на 15 процентов больше жалоб, чем в прошлом

Управление защиты прав потребителей опубликовало статистические данные о поступающих в его адрес жалобах.

Управление защиты потребителей Квебека (Office de la protection du consommateur) сообщает о том, что за 2023 год жители провинции подали на 14% больше жалоб, чем в прошлом, 2022 году. Речь о периоде с 1 января по 30 ноября включительно.

Больше всего жалоб подано на компании Walmart, Bell, Bidéotron, Best Buy, The Brick, Surplus RD Tanguay. Граждане подали за этот период свыше 25 тысяч официальных жалоб (25093), тогда как в прошлом году их было на 3164 жалобы меньше.

Что касается продуктов питания, то по словам представителя Управления, число жалоб на эти продукты осталось на прежнем уровне. Количество жалоб возросло на продукты электроники, обихода, мебели, одежды, постельных принадлежностей и прочих предметов.

Но цифры, приведённые выше, относятся к традиционным магазинам на территории Квебека. Больше всего жалоб на самом деле получено на Amazon, хотя подсчёт в случае этой компании затруднён, так как очень часто жалобы на самом деле опять же касаются товаров, которые потребители приобрели через Амазон, но купили их у вышеупомянутых торговых сетей.

Увеличилось также и количество жалоб от мелких и средних предприятий, которые жаловались, в основном, на нарушения условий и сроков поставки согласно обговорённым контрактам с партнёрам. Таких жалоб было 257. Любопытно, что в одном случае небольшая компания пожаловалась на задержки с поставками через два года по истечении обговорённого срока!

По существу больше всего жалоб на качество продуктов или оказанных услуг, на поставки с нарушением правил, на обман с поставкой товара, на нарушение установленных Законом правил обмена и возврата товара, на субъективную интерпретацию Закона и подзаконных актов.

Больше всего жалоб приходится на продажу-покупку подержанных автомобилей. Таких жалоб всего 4127. Они касаются как обещанного качества (понятно, что не всегда виноват продавец, но речь только о тех случаях, когда продавец заверил, что всё в порядке), так и обманов, связанных с различными особенностями (старые детали, тогда как продавец заверял, что те новые) и т.д.

На втором месте по числу жалоб – домашние электроприборы. Таких жалоб 2170.

На третьем месте – качество услуг по строительству, ремонту, обслуживанию жилых помещений (1857 жалоб).

Дальше идёт мебель (1492 жалобы). На продукты питания, на табак и напитки получно 1094 жалобы. На новые автомобили – 1071 жалоба.

На украшения, эелктронику, интсрументы, растения – менее 1000 жалоб по каждому направлению.