Канада предупредила о последствиях избрания Трампа президентом США

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо предупредил о последствиях избрания Дональда Трампа президентом США.

Он заявил, что, несмотря на готовность снова работать с Трампом, победа бывшего лидера на выборах может негативно сказаться на усилиях Канады и других государств в борьбе с изменением климата. Процесс работы с Соединенными Штатами, независимо от администрации, всегда представляет собой вызов, подчеркнул премьер-министр.

В связи с этим, Верховный суд штата Колорадо запретил Трампу участвовать в местных выборах от Республиканской партии и выдвигаться в качестве кандидата на пост главы государства в 2024 году. Решение суда основано на 14-й поправке к Конституции США, которая запрещает занимать высшие государственные должности лицам, участвовавшим в мятеже.

4 марта 2024 года экс-президент США Дональд Трамппредстанет перед федеральным судом в Вашингтоне по обвинениям в попытках изменить результаты выборов 2020 года. Судья Таня Чуткан, которая возглавит процесс, объяснила свое решение о выборе этой даты, отклонив предложения обвинения и защиты. Она отметила, что две другие предложенные даты не удовлетворили ее требованиям.

Предлагаемая специальным прокурором Джеком Смитом дата начала процесса – 2 января 2024 года – по мнению Чуткан, является слишком коротким сроком для подготовки дела. С другой стороны, защита просила перенести процесс на апрель 2026 года, что, по мнению судьи, превышает необходимые сроки.

Судья отклонила также иск адвокатов Трампа о переносе дела на несколько лет, учитывая, что они стремятся перенести рассмотрение после президентских выборов 2024 года, а не из-за необходимости учесть обширный объем доказательств. Трамп надеется стать одним из первых кандидатов от Республиканской партии.