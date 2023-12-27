Microsoft выпустила ИИ-помощника Copilot для устройств на Android

Microsoft Copilot, чат-бот с использованием искусственного интеллекта, теперь обладает навыками создания музыки и песен. Более того, он также способен подбирать голоса исполнителей.

Согласно информации, представленной TechCrunch, Copilot интегрирован с музыкальным сервисом Suno, разработанным компанией Genai. Пользователи могут предоставлять свои идеи для создания песен, например, “создать поп-песню о приключениях с семьей”, и Suno предложит композицию с текстом, мелодией и даже голосами артистов.

Для использования интеграции с Suno, пользователи Copilot должны войти в свою учетную запись Microsoft и активировать плагин Suno после запуска Microsoft Edge. Разработчики уверены, что такое партнерство откроет новые возможности для творчества и развлечения, сделав процесс создания музыки доступным для всех.

Однако создание эффектов с использованием алгоритмов искусственного интеллекта, обученных на основе человеческой музыки, вызывает определенное недовольство у некоторых артистов. Особенно когда их композиции используются нейросетями без их согласия. Руководитель отдела звука Genai, компании Stability AI, даже уволился, заявив, что искусственный интеллект “использует создателей”. Более того, организаторы музыкальной премии “Грэмми” запретили рассматривать заявки, созданные полностью с помощью искусственного интеллекта.

Suno не раскрывает источники для обучения нейросетей и не запрещает пользователям запрашивать стили конкретных исполнителей. Тем не менее, разработчики указывают, что они блокируют некоторые подсказки. Например, модели не распознают имена определенных артистов, и система не позволяет пользователям загружать тексты существующих песен для создания кавер-версий.

В ноябре компания Microsoft предприняла шаги для борьбы с использованием неофициальных аксессуаров на консолях Xbox. Они предоставили игрокам ограниченное время для замены недавно запрещенных геймпадов до момента, когда они прекратят работать. Причины таких изменений не были официально объявлены, однако это может быть связано с увеличивающимся числом устройств, используемых для читерства.