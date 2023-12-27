Цены на апельсиновый сок, кофе и сладости могут взлететь во всем мире

Цены на апельсиновый сок, сахар, какао и кофе могут возрасти во всем мире из-за природного феномена эль-ниньо. Проблемы с поставками и сложные погодные условия, вызванные эль-ниньо, уже привели к росту фьючерсов на сахар и ряд других продуктов.

Представитель нидерландского Rabobank Карлос Мера отметил, что в ближайшее время можно ожидать повышения цен на шоколад. Ураганы во Флориде серьезно нанесли ущерб урожаям цитрусовых, в результате чего фьючерсы на апельсиновый сок выросли на 80% и достигли исторического максимума в ноябре.

Кроме того, фьючерсы на какао увеличились на 64% – максимальное значение за последние 46 лет, из-за проливных дождей, сорвавших поставки из западной Африки. Аналитики агентства Bloomberg предрекли увеличение цен на растворимый кофе из-за засухи. Фьючерсы на кофе сорта робуста в текущем году уже выросли на 42%.

Эль-Ниньо — это феномен, в результате которого экваториальная часть Тихого океана становится теплее обычного не более, чем на 3 °C. Во время Эль-Ниньо океан передает часть избыточного тепла и влаги в атмосферу. Это можно сравнить с варкой макарон, когда на кухне становится жарко. В дополнение к изменению климата Эль-Ниньо может добавить до 0,2°C к средней температуре на Земле.