Канада в 2023 году стала ключевым импортером чечевицы из США

Согласно отчету Usda, доля Канады в экспорте чечевицы из США резко увеличилась в текущем году – до 50% с предыдущих 41%.

За июль-октябрь было отгружено 44 тыс. тонн продукта, в то время как весь прошлый год составил 76 тыс. тонн. Однако следует учесть, что значительная часть американской чечевицы не напрямую экспортируется в Канаду, а проходит через нее, чтобы не платить 10% импортную пошлину при поставках в Индию.

Помимо этого, Канада играет важную роль в закупках гороха в США, занимая второе место после Китая в 2023/24 году и импортировав за 4 месяца текущего сезона 26 тыс. тонн зернобобовой культуры.

Также отмечается повышение среднемесячных цен на чечевицу в США, а именно на 23% в 2023/24 году, и ожидается их дальнейший рост. Этот тренд объясняется глобальным сокращением предложения чечевицы и активной экспортной программой США.

По оценкам Statistics Canada, Канада в текущем сезоне (1 августа – 17 декабря) увеличила экспорт пшеницы до 8,26 млн тонн, что на 9,4% превышает показатель в аналогичный период прошлого сезона (7,55 млн тонн).

Кроме того, среди других зерновых культур Канада в 2023/24 МГ увеличила экспорт овса – на 19,7%, до 651,8 тыс. тонн, и ржи – на 30,5%, до 44,5 тыс. тонн.

В то же время достаточно существенно сократились отгрузки пшеницы дурум – на 37%, до 1,16 млн тонн, ячменя – на 43,5%, до 866 тыс. тонн, а также чечевицы – на 25,5%, до 463 тыс. тонн, нута – на 53%, до 1,4 тыс. тонн, и гороха – на 7,4%, до 874 тыс. тонн.