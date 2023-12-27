Что будет в 2024 году? Прогнозы цен на жилье от Zoocasa

Неопределенность покупателей и снижение доступности жилья были двумя основными темами рынка жилья в этом году, во многом из-за повышения процентных ставок Банком Канады. Запасы по всей стране увеличились до более обычного уровня, но в то же время продажи замедлились.

Но с учетом снижения инфляции экономисты прогнозируют, что дальнейшего повышения процентных ставок не будет и что ставки фактически снизятся в следующем году. Zoocasa сообщает о том, что это может означать для рынка жилья.

Прошлой осенью многие потенциальные покупатели воздержались от покупки, о чем свидетельствует падение продаж в октябре на 3,4% по сравнению с предыдущим месяцем. Средняя цена жилья по стране за это время снижалась четвертый месяц подряд до 731 100 долларов.

Лорен Хоу, брокер по звукозаписи и связям с промышленностью Zoocasa, объясняет: “В настоящее время существует пропасть между предложением и спросом на многие типы недвижимости. Цены продавцов по-прежнему довольно высоки по сравнению с тем, что готовы потратить несрочные и нерешительные покупатели, а это означает, что продавцам в 2024 году придется снизить цены, которые предпочитают покупатели, чтобы продавать”.

Покупатели, которые сокращают или переезжают в другое место, или иным образом никуда не спешат, скорее всего, отложат покупку и дольше будут держаться за свои дома. Хотя это несколько снизит цены, особенно на рекреационную недвижимость начального уровня и коттеджи, отмечает Хоу, “Спрос на семейные дома в престижных местах по-прежнему будет сохраняться, что будет поддерживать высокие цены на отличные отдельно стоящие дома в отличных школьных округах”.

Хоу прогнозирует, что “самое большое падение цен произойдет на несущественные объекты недвижимости, которые по своей природе являются одноразовыми, особенно на те, которые были перепроданы и на которых спекулировали во время пандемии”.

Что касается многочисленных повышений процентных ставок, то может потребоваться от нескольких месяцев до более чем года, чтобы их последствия стали заметны на всех рынках. Генеральный директор Zoocasa Кэрри Лысенко объясняет: “10 повышений ставок Банком Канады с марта 2022 года, похоже, достигают своей цели по снижению инфляции, однако полное воздействие еще предстоит ощутить”.

Это означает, что даже если ставки останутся на прежнем уровне, как и прогнозировалось, влияние предыдущих повышений ставок все равно возрастет. “С каждым месяцем все больше нынешних домовладельцев будут видеть, что их ипотечные кредиты будут продлеваться по этим более высоким ставкам, что, вероятно, приведет к более принудительным продажам”, – говорит Лысенко.

Например, в отчете отмечается, что средний покупатель жилья в Торонто в 2020 году ежемесячно выплачивал по ипотеке 3737 долларов, исходя из 1,64 процента, что является одной из лучших ставок в сентябре 2020 года. Если тот же самый покупатель жилья подаст заявку на продление сейчас, его ежемесячные платежи по ипотеке вырастут до 4499 долларов, исходя из ставки в 5,24% в сентябре 2023 года.

В настоящее время цены на жилье имеют тенденцию к снижению. Это характерно для зимы, когда рост цен обычно начинается перед началом весеннего рынка. В прошлом году средняя цена на жилье по стране достигла пика в 855 800 долларов в марте и была самой низкой на уровне 705 600 долларов в декабре, но Haw считает, что мы еще не достигли дна.

“Как только это дно будет достигнуто и цены снова начнут расти, начнется стремительный подъем к вершине, поскольку скрытый спрос на жилье в городских центрах стремится вернуться до того, как цены снова достигнут пика”, – объясняет Хоу. Инвесторы, скорее всего, также вернутся на рынок.

Я являюсь лицензированным риелтором по продаже жилой и доходной недвижимости в Монреале, провинции Квебек в Канаде с 2006 года.

Работаю в одной из самых больших риелторских компаний Vendirect inc., владею русским, английским и французским языками.

У Вас остались вопросы, или Вы планируете купить/ продать Вашу недвижимость? Звоните (514) 999-9260 или оставляйте заявку на моем сайте www.RussianRealtorMontreal.com.