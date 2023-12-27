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Новости Умер канадский дизайнер Гарри Розен

Умер канадский дизайнер Гарри Розен

Виктория Христова Дек 27, 2023 Новости, Новости Канады Оставить комментарий 30 Просмотров

Канадского дизайнера Гарри Розена, основателя сети магазинов элитной мужской одежды, больше нет с нами. Его сын, главный исполнительный директор и председатель Harry Rosen Inc., об этом сообщил, добавив, что его отец ушел из жизни в возрасте 92 лет.

 

Гарри Розен был известен своей страстью к моде и мужской одежде, а также своим безграничным умением вдохновлять и обучать. Будучи профессионалом в своем ремесле, он создал успешную компанию, которая остается одной из наиболее популярных и престижных в Канаде.

Родившись в Торонто в семье еврейского происхождения, Гарри Розен начал свою карьеру на швейной фабрике и в магазине мужской галантереи. Вскоре после этого он решил открыть свое собственное предприятие и в 1954 году, в соавторстве со своим братом Лу, основал свой первый бутик в Торонто.

Начав с небольшого магазина мужской одежды на заказ, Гарри Розен разработал успешную стратегию и наращивал свой бизнес вплоть до 1980-х годов, когда его сеть открыла несколько бутиков по всей стране. В настоящее время сеть Harry Rosen включает 15 магазинов и пять аутлетов в Канаде.

В 2005 году Гарри Розен передал управление компанией своему сыну Ларри, который и по сей день занимает руководящие должности в компании. Гарри Розен продолжал консультировать руководство сети в качестве исполнительного председателя.

В магазинах Harry Rosen продаются эксклюзивные коллекции таких всемирно известных брендов, как Armani, Hugo Boss, Lacoste, Dolce & Gabbana, Prada, а также собственная марка Harry Rosen.

Благодаря высокому качеству товара и репутации компании, к 2019 году Harry Rosen занимал около 40% канадского рынка элитной мужской одежды.

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