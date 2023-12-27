Умер канадский дизайнер Гарри Розен

Канадского дизайнера Гарри Розена, основателя сети магазинов элитной мужской одежды, больше нет с нами. Его сын, главный исполнительный директор и председатель Harry Rosen Inc., об этом сообщил, добавив, что его отец ушел из жизни в возрасте 92 лет.

Гарри Розен был известен своей страстью к моде и мужской одежде, а также своим безграничным умением вдохновлять и обучать. Будучи профессионалом в своем ремесле, он создал успешную компанию, которая остается одной из наиболее популярных и престижных в Канаде.

Родившись в Торонто в семье еврейского происхождения, Гарри Розен начал свою карьеру на швейной фабрике и в магазине мужской галантереи. Вскоре после этого он решил открыть свое собственное предприятие и в 1954 году, в соавторстве со своим братом Лу, основал свой первый бутик в Торонто.

Начав с небольшого магазина мужской одежды на заказ, Гарри Розен разработал успешную стратегию и наращивал свой бизнес вплоть до 1980-х годов, когда его сеть открыла несколько бутиков по всей стране. В настоящее время сеть Harry Rosen включает 15 магазинов и пять аутлетов в Канаде.

В 2005 году Гарри Розен передал управление компанией своему сыну Ларри, который и по сей день занимает руководящие должности в компании. Гарри Розен продолжал консультировать руководство сети в качестве исполнительного председателя.

В магазинах Harry Rosen продаются эксклюзивные коллекции таких всемирно известных брендов, как Armani, Hugo Boss, Lacoste, Dolce & Gabbana, Prada, а также собственная марка Harry Rosen.

Благодаря высокому качеству товара и репутации компании, к 2019 году Harry Rosen занимал около 40% канадского рынка элитной мужской одежды.