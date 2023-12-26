Маленькой ёлочке холодно зимой? Что мы не знаем о новогодней ёлке!

В каком городе впервые в истории новогодняя (Рождественская) ёлка была выставлена на центральной городской площади? В Риге или в Таллинне? Или в обоих городах одновременно?

В деле Рождественской Ёлки роль Квебека тоже велика!

Во-первых, две страны в мире оспаривают право называться странами, в которых впервые была установлена праздничная – Рождественская ёлка! Обе страны заявляют, что именно у них на центральной площади столицы гордо поставили это знаменитое сегодня дерево! Какие же страны? Вы будете удивлены, но это Латвия и Эстония. Обе страны претендуют на первенство. В принципе, возможно, обе правы, так как первую Рождественскую ёлку установили на центральных площадях Риги и Таллинна члены Братства Черноголовых (гильдия купцов, действовавшая в разных странах). Эти ёлки (если их было две) были выставлены в начале 15 века.

Но, конечно же, пальма первенства принадлежит немцам (хотя не Германии). Дело в том, что братство Черноголовых в те времена состояло из немецких купцов, и хотя первая общественная ёлка была установлена в одной из стран Балтии, но всё же именно немцы придумали эту традицию и стали ставить ёлочки в своих домах.

А в Америке первая ёлка была поставлена на Рождество в 1780 году. И произошло это в сегодняшнем Квебеке, в городе Сорель. Дело в том, что в этом городе находилась тыловая база немецких ландкнехтов, которые воевали на стороне англичан против американских революционеров. А так как в Пруссии ёлка стала уже доброй традицией, то её немецкие любители Вагнера и привезли в Америку.

А вот уже из Америки ёлки вернулись в Европу благодаря британским солдатам, которым традиция пришлась по душе, тем более, что принцы британской короны, воевавшие в Америке, поддержали идею.

В самих же США рождественские ёлки стали ставить лишь в начале 19 века, когда их перестали ассоциировать с британскими военными. И в 1889 году впервые ёлочку поставили в Белом Доме.

Первая же искусственная ёлка тоже родилась в Германии (в Пруссии), ещё в 19 веке, когда какой-то умной голове пришло в голову делать искусственные праздничные деревца из отходов древесного производства. Это случилось в начале 1880 годов. Кстати, веточки делали тогда чаще всего из птичьих перьев, которые закупали по бросовой цене на ближайших фермах.

И, вообще-то, искоренение традиций натуральных ёлок не так уж и хорошо, как утверждают активисты “экологи”. Дело в том, что плантации ёлочек производят кислород в огромных количествах. Пока производят, потому что их становится всё меньше, а качество воздуха всё хуже. Спасибо Грете и её друзьям.