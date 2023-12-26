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Интеллект. Фото: trafaret-decor.ru

Квебек и Искусственный Интеллект

Megan Jorgensen Дек 26, 2023 Бизнес, Меган Хорхенсен, Новости, Новости интернет, всемирной паутины, науки. новых технологий, Новости провинции Квебек, Общество, Хорошие новости, Экономика Оставить комментарий 23 Просмотров

Роль Квебека в развитии Искусственного Интеллекта

Квебек и Монреаль считаются лидерами в работах по разработке и развитию Искусственного Интеллекта. Есть, чем гордится.

В одной из самых модных тем современности – теме об Искусственном Интеллекте, нельзя обойти молчанием Квебек. И не потому, что мы живём в этой провинции, а потому что Квебек сегодня находится на почётном седьмом месте в мире в ранге стран и территории, где достигнуты наибольшие успехи в развитии и применении ИИ (Искусственного интеллекта). Даже такие развитые и уважаемые в области технологий страны, как Израиль и Франция отстают, хотя и не намного, от Квебека. А предыдущие ступени в ранге занимают Южная Корея и Германия. Список составлен британским агентством Tortoise Media, которое вот уже много лет изучает положение в разных областях науки и техники и определяет места, которые занимают разные страны.

Всего индекс, который называется Tortoise Global AI Index, анализирует состояниев в области Искусственного Интеллекта с 2019 года. Для составления его используются 143 индикатора, оцениваемых в семи категориях

В Квебеке на сегодняшний день работают 800 специалистов в области ИИ, не считая студентов и недавних выпускников. В Квебеке расположены штаб-квартиры или филиалы трёх десятков компаний, занимающихся работами в этой области. Так что седьмое место в общей классификации не вызывает удивления. Равно, как и пятое место в категории “исследования”.

Между 2017 и 2021 годом в Квебеке были инвестированы в эти работы 813 миллионов долларов (из них 293 выделил Квебек, а 520 Оттава). К этой сумме необходимо добавить полтора миллиарда долларов инвестиций от частных компаний. Большие деньги, это так. Но за эти же четыре года Квебек получил в этой области почти два миллиарда долларов прибыли и выплатил в федеральный бюджет четыреста миллионов долларов.

На сегодняшний день главным специалистом в области развития ИИ считается профессор Джошуа Бенжио (Yoshua Bengio) из Монреальского Университета, который возглавляет Институт исследования алгоритмов обучения при этом университете. По словам профессора, в Квебеке сегодня действуют не менее двухстра стартапов в области ИИ, а в ближайшее место появятся десятки тысяч новых рабочих мест в этих компаниях.

Заметим, что МкГилл и Монреальский Университет насчитывают не менее двухста учёных-исследователей, специализирующихся на вопросах ИИ. И таким образом Монреаль стал городом с наибольшим числом учёных в этой области. Монреальские компании выполняют задачи для DeepMind, Meta, Google, Microsoft, Samsung, Thales и других гигантов индустии

Заметим в заключение, что с 2019 года в Монреале проводятся ежегодные совещания “на высшем уровне” специалистов по ИИ. Каждое такое совещение привлекает до тысячи участников, перед которыми выступают не менее семидесяти лекторов. Следующее совещание пройдёт опять же в Монреале 24 и 25 апреля 2024 года. Так что, переспективы, скажем прямо, интересные!

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