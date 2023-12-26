Роль Квебека в развитии Искусственного Интеллекта

Квебек и Монреаль считаются лидерами в работах по разработке и развитию Искусственного Интеллекта. Есть, чем гордится.

В одной из самых модных тем современности – теме об Искусственном Интеллекте, нельзя обойти молчанием Квебек. И не потому, что мы живём в этой провинции, а потому что Квебек сегодня находится на почётном седьмом месте в мире в ранге стран и территории, где достигнуты наибольшие успехи в развитии и применении ИИ (Искусственного интеллекта). Даже такие развитые и уважаемые в области технологий страны, как Израиль и Франция отстают, хотя и не намного, от Квебека. А предыдущие ступени в ранге занимают Южная Корея и Германия. Список составлен британским агентством Tortoise Media, которое вот уже много лет изучает положение в разных областях науки и техники и определяет места, которые занимают разные страны.

Всего индекс, который называется Tortoise Global AI Index, анализирует состояниев в области Искусственного Интеллекта с 2019 года. Для составления его используются 143 индикатора, оцениваемых в семи категориях

В Квебеке на сегодняшний день работают 800 специалистов в области ИИ, не считая студентов и недавних выпускников. В Квебеке расположены штаб-квартиры или филиалы трёх десятков компаний, занимающихся работами в этой области. Так что седьмое место в общей классификации не вызывает удивления. Равно, как и пятое место в категории “исследования”.

Между 2017 и 2021 годом в Квебеке были инвестированы в эти работы 813 миллионов долларов (из них 293 выделил Квебек, а 520 Оттава). К этой сумме необходимо добавить полтора миллиарда долларов инвестиций от частных компаний. Большие деньги, это так. Но за эти же четыре года Квебек получил в этой области почти два миллиарда долларов прибыли и выплатил в федеральный бюджет четыреста миллионов долларов.

На сегодняшний день главным специалистом в области развития ИИ считается профессор Джошуа Бенжио (Yoshua Bengio) из Монреальского Университета, который возглавляет Институт исследования алгоритмов обучения при этом университете. По словам профессора, в Квебеке сегодня действуют не менее двухстра стартапов в области ИИ, а в ближайшее место появятся десятки тысяч новых рабочих мест в этих компаниях.

Заметим, что МкГилл и Монреальский Университет насчитывают не менее двухста учёных-исследователей, специализирующихся на вопросах ИИ. И таким образом Монреаль стал городом с наибольшим числом учёных в этой области. Монреальские компании выполняют задачи для DeepMind, Meta, Google, Microsoft, Samsung, Thales и других гигантов индустии

Заметим в заключение, что с 2019 года в Монреале проводятся ежегодные совещания “на высшем уровне” специалистов по ИИ. Каждое такое совещение привлекает до тысячи участников, перед которыми выступают не менее семидесяти лекторов. Следующее совещание пройдёт опять же в Монреале 24 и 25 апреля 2024 года. Так что, переспективы, скажем прямо, интересные!