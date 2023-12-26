Коллективный иск жителей района Côte-des-Neiges-Notre-Dame-de-Grâce к городу Монреаль

В связи с наводнением и причинённым стихийным бедствием ущербом, жители Côte-des-Neiges-Notre-Dame-de-Grâce подают коллективный иск против города Монреаль.

Жители района Côte-des-Neiges-Notre-Dame-de-Grâce подали коллективный иск к городу Монреаль в связи с наводнениями, имевшими место в районе 13 июля этого года. По мнению истцов, администрация Монреаля наплевательски отнеслась к состоянию канализации в районе, в связи с чем и произошли подтопления ряда домов и целых кварталов.

Инициатором иска стала мадам Илана Гростерн (Ilana Grostern), в собственном доме которой был затоплен весь подвал, вода затопила и туалет, и душевую комнату на первом этаже. По мнению владелицы дома, ущерб от наводнения составил не менее пятидесяти тысяч долларов только в её собственности.

Присоединившиеся к иску жители района также понесли серьёзные убытки. По мнению истцов, всё произошло лишь из-за того, что городские службы беспечно относились к состоянию системы канализации. Ремонт не проводился буквально десятки лет, а оправдания мэрии Монреаля, свалившей вину на “глобальные климатические изменения” лишь демагогическая отмазка.

Истцы требуют возмещения убытков и уплаты суммы в возмещение морального ущёрба. Кроме того, жильцы требуют проведения срочных ремонтных работ по всему району. К коллективному иску присоединяются всё новые истцы. Их интересы представляет адвокат Charles O’Brien, который уже подавал соответствующие коллективные иски от имени жильцов районов L’Île-Bizard и Saint-Léonard.