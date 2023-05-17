Италию может охватить забастовка из-за роста цен на макароны

Забастовка из-за макарон: итальянцы уже готовы!

В последнее время в Италии фиксируется резкий рост цен на макароны, представляющие собой неотъемлемую часть итальянской кухни, что вызывает серьезное недовольство среди граждан, которые не могут представить свою жизнь без данного продукта.

Ассоциация потребителей требует максимально оперативно провести проверку по данному факту, угрожая начать забастовку в том случае, если цены на макароны не будут снижены до приемлемого уровня. Производители макаронных изделий утверждают, что ценовой рост носит логичный характер и соответствует инфляции, подчеркнув, что цены на продукт всегда были достаточно высокими, а последние изменения являются нормальным экономическим процессом.

Жалоба Ассоциации потребителей уже направлена в антимонопольное ведомство и Центральную инспекцию по защите качества и пресечению мошенничества в сфере агропродовольственных товаров.