В Канаде к 2027 году возведут первый в мире микромодульный ядерный реактор

В Канаде построят первый в мире микромодульный ядерный реактор. Установку разработала компания Global First Power. Местом строительства выбрали исследовательский центр Canadian Nuclear Laboratories (CNL) в деревне Чок-Ривер, а в будущем компания хотела бы питать энергией удаленные регионы на севере страны.

В Канаде построят первый в мире микромодульный ядерный реактор. Установку разработала компания Global First Power. Местом строительства выбрали исследовательский центр Canadian Nuclear Laboratories (CNL) в деревне Чок-Ривер, а в будущем компания хотела бы питать энергией удаленные регионы на севере страны. Один базовый мини-реактор компании способен обеспечивать энергией 5 тыс. человек на протяжении 20 лет и создает за это время всего около 1 кубометра радиоактивных отходов.

Цель Global First Power — использовать небольшие ядерные реакторы для обеспечения энергией автономных населенных пунктов, особенно на севере Канады. Один реактор компании мог бы заменить около 200 млн литров дизельного топлива, которое сжигается для производства того же объема электричества.

Генеральный директор Global First Power Джос Дининг отметил, что один такой реактор может обеспечить электроэнергией 5 000 человек в течение 20 лет и создаст за это время всего около 1 кубического метра радиоактивных отходов.

Первый микромодульный реактор будет собран из 90 частей размером с транспортный грузовик. Эти модули будут производиться в том числе в центрах CNL. Затем их доставят для крупноузловой сборки на место будущей эксплуатации. Сам реактор небольшой, но вместе с обслуживающей инфраструктурой и центром управления будет занимать площадь с футбольное поле.

Первый в мире микромодульный реактор, построенный в Чок-Ривер, в демонстрационных целях будет обеспечивать электроэнергией кампус CNL. Ожидается, что он будет запущен к 2027 году.

«Это идеальное место для демонстрации возможности реактора, поскольку это, по сути, удалённый населённый пункт. Если мы сможем сделать это здесь, то сможем везде», — сказала Эми Готтшлинг, вице-президент по науке, технологиям и коммерции компании Atomic Energy of Canada, которой принадлежит кампус CNL.

Атомная энергетика рассматривается как путь отказа от ископаемого топлива. По словам генерального директора и президента CNL Джо МакБрарти, общественность не должна бояться ядерной энергетики, поскольку новые типы реакторов абсолютно безопасны.