Американцы бьют тревогу, так как заметили перевёрнутый флаг страны над Капитолием

Американцы бьют тревогу, так как заметили перевёрнутый флаг страны над Капитолием.

Американцы бьют тревогу, так как заметили перевёрнутый флаг страны над Капитолием.

Граждане США в соцсетях бьют тревогу: выяснилось, что флаг страны на Капитолии висит вверх ногами.

В перевёрнутом флаге над Капитолием американцы видят тревожный знак.

“В настоящее время фотографии показывают, что американский флаг развевается вверх ногами на Капитолии в Вашингтоне. Согласно Кодексу флага США, вывешивание американского флага в перевёрнутом виде допускается только “в качестве сигнала бедствия в случаях крайней опасности для жизни или имущества”, – отмечают знатоки.

Свою оплошность сотрудники исправили только через десять минут. В Белом доме никак не прокомментировали ситуацию.