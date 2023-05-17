Американцы бьют тревогу, так как заметили перевёрнутый флаг страны над Капитолием.
Граждане США в соцсетях бьют тревогу: выяснилось, что флаг страны на Капитолии висит вверх ногами.
В перевёрнутом флаге над Капитолием американцы видят тревожный знак.
“В настоящее время фотографии показывают, что американский флаг развевается вверх ногами на Капитолии в Вашингтоне. Согласно Кодексу флага США, вывешивание американского флага в перевёрнутом виде допускается только “в качестве сигнала бедствия в случаях крайней опасности для жизни или имущества”, – отмечают знатоки.
Свою оплошность сотрудники исправили только через десять минут. В Белом доме никак не прокомментировали ситуацию.