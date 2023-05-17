Канадские учителя указали на рост насилия против них в школах

Почти 80% учителей в канадской провинции Онтарио были свидетелями или жертвами актов насилия в школе

Почти 80% учителей в канадской провинции Онтарио были свидетелями или жертвами актов насилия в школе, подсчитала консалтинговая фирма Strategic Communications Inc. по заказу Федерации учителей начальных классов Онтарио (ETFO).

Около 80% опрошенных членов Федерации заявили, что число насильственных инцидентов растет, чуть более 40% сообщили, что получили физические или психологические травмы в результате насилия в отношении них в школе.

«Иногда учащиеся прибегают к насилию, чтобы показать, что они перегружены», — пояснила учительница Лиза Данбар на пресс-конференции, где были представлены результаты исследования. При этом ее коллега Роб Хаммонд отметил, что сами учителя также перегружены, а школы недофинансированы.

В профсоюзе отметили, что ведут переговоры с правительством провинции, добиваясь улучшения поддержки школ, включая уменьшение численности учащихся в классах и увеличение госфинансирования школ.

Отметим, что в Канаде наблюдаются также инциденты в учебных заведениях со стрельбой. В декабре школьники York Memorial Collegiate Institute устроили забастовку из-за нехватки учителей и роста насилия. В феврале двое 17-летних подростка были арестованы за стрельбу в 15-летнего школьника института Уэстонского университета.