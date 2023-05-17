Создаётся новое полицейское подразделение по борьбе с вооруженной преступностью

В Квебеке теперь появится новая полицейская служба, специализирующаяся на борьбе с вооружённой преступностью на всех этапах – от предотвращения до раскрытия преступлений.

Министр общественной безопасности Квебека Франсуа Боннардель (François Bonnardel) объявил во втоник, 16 мая, о создании в провинции нового полицейского подразделения, задачей которого станет борьба с вооружённой преступностью в регоине Большого Монреаля (то есть на острове Монреаль и в окрестных городах).

Министр, выступая в Монреале на совещении работников служб охраны правопорядка Квебека, объявил о том, что правительство выделяет на создание нового подразделения 7,5 миллионов долларов. Эта сумма предназначена для организации новой службы, речь не о бюджете, который будет рассчитан отдельно. В эту автономную службу будут направлены опытные сотрудники из Службы Безопасности Квебека, из городских полицейских служб Монреаля, Лаваля и Лонгёя.

Министр сразу же пояснил, что одним из методов работы нового подразделения станет активное отслеживание социальных сетей, из которых полицейские смогут черпать много полезных сведений. До сих пор, по его словам, ни одно полицейское подразделение в Квебеке не уделяло серьёзного внимания именно поведению потенциально-преступного контингента в общении в Интернете. Полицейские будут вооружены последними достижениями технологий.

Совещание работников спецслужб Квебека посвящено как раз вопросам роста вооружённой преступности. Десятки профессиональных работников обсуждают пути решения этой проблемы, включая предотвращение и профилактику преступлений и их раскрываемость.