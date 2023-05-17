В квартале Côte-des-Neiges, у метро Namur застрелена женщина, связанная с мафией

Убийца хладнокровно расстрелял женщину – владелицу салона-спа и ресторана, невестку убитого десять лет назад крёстного отца. Классическое мафиозное убийство.

Во вторник, около 16.30, на автостоянке, расположенной на улице Jean-Talon Ouest, неподалёку от улицы De La Savanne была застрелена женщина, которая находилась за рулём собственного автомобиля. Покушение технически имело место на границе Ville-Mont-Royal и квартала Côte-des-Neiges. В момент покушения автомобиль находился в движении и после выстрелов он продолжал двигаться, в конце концов врезавшись в дом, стоящий напротив стоянки.

Жертва была расстрелена не только в разгар дня, но и на глазах нескольких прохожих. Стрелок же, опустошив магазин пистолета (в жертву попали шесть пуль, которые прошили стекло люксового внедорожника), спокойно удалился пешком, не обращая внимания на окружающих, которые, впрочем, резонно не стали снимать его на свои мобильные телефоны.

К вечеру вторника стало известно что жертвой покушения стала некая Клаудия Лаконо (Claudia Lacono), 39 лет, жена Антони Галло (Anthony Gallo), невестка одного из крёстных отцов мафии Морено Галло (Moreno Gallo), застреленного десять лет назад в тот момент, когда он обедал в ресторане города Акапулько, в Мексике.

Стало известно также, что убитая дама была хозяйкой парикмахерского салона и в момент покушения она парковалаась у своей парикмахерской, так что, очевидно, убийца поджидал свою жертву, зная, что она должна приехать. Речь о парикмахерском салоне-спа Deauville, вывеска которого прекрасно видна с улицы Жан-Талон.

Убийство произошло на глазах у сестры жертвы, которая является совладелицей салона. Согласно последним сведениям, убитая вела страницу в Instragram (аккаунт claudia-deauville), и у неё было 35 тысяч подписчиков. Стало известно также, что она была хозяйкой не только салона, но и ресторана Sonny’s Bistro. Пока нет никаких данных, которые могли бы пролить свет на то, кто заказал убийство и по какой причине. Но классический мафиозный стиль, убийство совершённое напоказ, вне сомнений, с целью предупредить следующих потенциальных жертв – обычная схема действий в ходе внутремафиозных разборок и прямая связь жертвы с представителями организованной преступности, всё это позволяет сделать вывод, что речь об очередном удари мафии. К тому же, известно, что традиционно мафия не стреляет женщин, за исключением тех случаев, когда женщина имеет прямое отношение к преступной среде, это у них форс такой бандитский.

Это восьмое убийство в Монреале с начала года.