Опубликован отчёт о квалификационных экзаменах на членство в профессиональном Ордене медсестёр и медбратев

Плачевные результаты профессиональной подготовки молодых людей, желающих стать медсёстрами и медбратьми в Квебеке – почти половина кандидатов завалила вступительный экзамен в Орден.

Орден медсестёр и медбратьев Квебека (Ordre des infirmières et infirmiers du Québec) опубликовал отчёт о мартовских экзаменах кандидатов, желающих стать членами ордена. Как известно, чтобы работать по целому ряду специальностей в Квебеке, необходимо сдать особый квалификационный экзамен на членство в профессиональном ордене работников этой отрасли (требования в различных орденах могут различаться, иногда кандидату достаточно предьявить доказательства успешной работы по специальности в стране, из которой он приехал в Квебек – если речь об иммигранте и т.д.). В любом случае, не получив соответствующий сертифакт работать по специальности нельзя.

В марте 2023 года всего лишь 53,3 процента кандидатов успешно сдали экзамен и смогут работать медсёстрами или медбратьями. Причём из медсестёр и медбратьев, получивших образование за рубежом и иммигрироваших в Квебек уровень несколько ниже – лишь 37% соискателей и соискательниц прошли испытания успешно.

С другой стороны руководство Ордена признало, что в ходе экзамена были допущены ошибки – некоторые вопросы были сформулированы так, что допускались разные ответы. В будущем Орден собирается взять на вооружение экзаменационную программу, которую используют профессиональные ордена в США и в других канадских провинциях. По мнению руководства Ордена, в плачевных результатах виновна и пандемия Квоида, так как подготовка кандидатов оказалась не на высоте, молодёжи не уделялось достаточно внимания.

Из “хороших новостей” в этом плане можно упомянуть то, что из 475 кандидатов, проваливших экзамены в сентябре 2022 года, 70% прошли пересдачу успешно и станут заботиться о пациентах с полным правом. Народу не хватает, что чувствуется.