Сегодня Монреаль празднует день рождения

Официальной датой основания Монреаля считается 17 мая 1642 года. Тогда поселение задумывалось как христианская миссия с целью христианизации окатоличивания местного населения.

Официальной датой основания Монреаля считается 17 мая 1642 года. Тогда поселение задумывалось как христианская миссия с целью христианизации окатоличивания местного населения.

В период возникновения первого поселения он носил название Вилль-Мари, но поскольку был расположен возле горы Мон-Руаяль, то позже был назван созвучным именем. Статус города был присвоен Монреалю в 1832 году, что и послужило серьезным толчком к его развитию и росту.

Монреаль – второй крупнейший мегаполис Канады после ее столицы, Оттавы. В провинции Квебек, где находится Монреаль, это самый большой населенный пункт. Монреаль был столицей Канады с 10 мая 1844 года (после перенесения столицы из Кингстона) по 1849 год, но потерял свой статус, когда толпа тори сожгла здание парламента в знак протеста против принятия закона о возмещении убытков восстания в Нижней Канаде.

По стратегическим соображениям Оттава, расположенная в более удалённом районе страны, была выбрана в качестве столицы. После Первой мировой войны, вследствие принятия сухого закона в Соединённых Штатах, Монреаль стал убежищем для ищущих возможности выпить американцев. В то же время, в городе остро стояла проблема безработицы, которая усугубилась с обвалом фондового рынка в 1929 году и наступлением Великой депрессии.

Город Монреаль является деловым и промышленным центром всего округа. Здесь прекрасно развиваются такие отрасли, как аэрокосмическая, фармацевтическая, индустрия компьютерных игр и развлечений, туризм и даже киноиндустрия. Мегаполис по праву считается культурной столицей. Для многих людей, иммигрирующих в Канаду, Монреаль – это место в незнакомой стране, где для них начинается новая жизнь.

Ежегодно и уже традиционно в Монреале проводятся различные фестивали, ради которых сюда едут тысячи людей. В городе функционирует 6 университетов, где читаются лекции на английском и французском языках, а также множество курсов, в т.ч. на итальянском, немецком и русском.

Во время Второй мировой войны, мэр Монреаля Камийен Уд протестовал против призыва в армию. 2 августа 1940 года он разместил в печати заявление с призывом к горожанам не регистрироваться в федеральном реестре всех мужчин и женщин. Спустя 2 дня Камийен Уд был арестован и без суда и следствия отправлен в трудовой лагерь для интернированных, где находился до 1944 года.

Богатое природное разнообразие, множество архитектурных памятников, различные музеи – в этом городе каждый турист найдет для себя что-то интересное.



С Днем Рождения, наш родной город! Цвети и процветай!