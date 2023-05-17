Недвижимость: вдвое больше брокеров отказываются от профессии

По состоянию на конец апреля в провинции насчитывалось 16 800 владельцев лицензий на брокерскую деятельность в сфере жилой недвижимости, что более чем на 15% больше, чем пять лет назад. На прошлой неделе, то есть через неделю после истечения срока продления лицензии, в отрасли осталось всего 15 755 брокеров, что на 6% меньше, чем в предыдущем месяце.

Посвятив этому последние 25 лет своей жизни, Мари-Пьер Лекат, как и более тысячи других своих коллег в Квебеке, решила завершить свою карьеру брокера по недвижимости.

«Это нелегко, это похоже на траур. Недвижимость была моей страстью, но пандемия все изменила», – признается женщина из Гринфилд-парка в Монтереже.

“Экспресс-туры, многочисленные предложения, почти систематическое исключение тех, у кого нет роскоши играть в игру с завышенными ценами, – эта профессия в конечном итоге вызвала у меня отвращение. Не поэтому я выбрал эту профессию».

Случай мадам Лекат не уникален. С конца апреля не менее тысячи брокеров по недвижимости – в два раза больше, чем в прошлые годы, – приняли решение не продлевать свою лицензию на практику в саморегулируемом агентстве по брокерской деятельности в сфере недвижимости Квебека (ICAIQ)., сторожевой пес отрасли.

По состоянию на конец апреля в провинции насчитывалось 16 800 владельцев лицензий на брокерскую деятельность в сфере жилой недвижимости, что более чем на 15% больше, чем пять лет назад. На прошлой неделе, то есть через неделю после истечения срока продления лицензии, в отрасли осталось всего 15 755 брокеров, что на 6% меньше, чем в предыдущем месяце.

ИКАО отказалась комментировать этот шаг по бегству из профессии. Со своей стороны, Профессиональная ассоциация брокеров по недвижимости Квебека (APCIQ) не удивлена этим, полагая, что результат гонок мог бы продемонстрировать еще большее недовольство этой профессией.

Поскольку рынок перепродажи продолжает переживать один из худших периодов за последние двадцать лет, в отрасли определенно настало время для пересмотра, подтверждает Марк Лакасс, брокер по недвижимости и председатель совета директоров APCIQ.

«Во время пандемии было так много людей, которые поддались искушению этой профессией по неправильным причинам, без связей или опыта и привлеченные ложным представлением о легко зарабатываемых деньгах, что этого следовало ожидать”, – говорит г-н Лакасс. Когда доходы не на должном уровне, а расходы за финансовый год продолжают расти, для людей нормально задавать вопросы”»

И ни один регион не спасен. Несмотря на то, что Патрик Бувье проработал 19 лет в компании Re/Max в регионе Квебек, он, как и Мадам Лекат, является одним из тех, кто решил убрать свои вывески две недели назад.

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Ольга Успенская

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