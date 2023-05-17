На пост мэра Торонто претендует семилетняя собака Молли

Стало известно о том, что одним из кандидатов на пост руководителя канадского города Торонто стала собака Молли. Ее хозяин подал документы на регистрацию

Неговорящий претендент на пост мэра Торонто прибыл для регистрации вместе со своим хозяином Тоби Хипсом, который заявил, что будет официальным представителем своей собаки Молли на этих выборах. При этом Хипс пояснил, что он всего лишь принес документы из-за «антропоцентричных» правил, кандидатом на самом деле будет его собака.

«У нее есть множество больших идей, которые она представит во время кампании, и она собирается поразить воображение многих людей. Вы, возможно заметили, что когда в помещении находится животное, люди ведут себя человечнее», — сказал Хипс и пояснил, что в ее присутствии дискуссии будут происходит более цивилизованно, что позволит «решать проблемы, которые раньше не решались».

Он уверен, что его семилетний питомец идеально подходит на должность городской главы. Официальный представитель Молли заверил, что его собаке удалось собрать «блестящую команду советников». Они будут инициировать разумные решения городских проблем.