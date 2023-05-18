Канадские производители пшеницы опасаются последствий запрета хлопирифоса в стране

Ожидается, что запрет на использование хлорпирифоса в Канаде, начиная со следующего года, станет проблемой для фермеров в районах, которые обычно сталкиваются с высоким давлением пшеничной мошки

Ожидается, что запрет на использование хлорпирифоса в Канаде, начиная со следующего года, станет проблемой для фермеров в районах, которые обычно сталкиваются с высоким давлением пшеничной мошки

Министерство здравоохранения Канады объявило еще в конце 2020 года, что продукты с хлорпирифосом находятся в очереди на выбывание. Так, розничным торговцам было разрешено продавать продукты с хлорпирифосом до конца декабря 2022 года по 1 января 2023.

Таким образом, фермеры, у которых есть запасы продуктов с хлорпирифосом, могут использовать их в 2023 году, но с 31 декабря 2023 года применение продуктов с хлорпирифосом запрещается.

Инсектициды с хлорпирифосом популярны в Западной Канаде для химической борьбы с пшеничной мошкой, кузнечиками и личинками совки, среди прочих. Однако, недавние оценки Агентства здравоохранения Канады по регулированию борьбы с вредителями (PMRA) – отвечает за регулирование пестицидов в Канаде – показывают, что это химическое вещество представляет неприемлемый риск для других насекомых, а также птиц и мелких млекопитающих, стоящих дальше по пищевой цепочке.

Удаление хлорпирифоса происходит в трудное время для некоторых западно-канадских производителей, особенно тех, которые обычно страдает от пшеничной мошки. Джон Гавлоски, провинциальный энтомолог из отделения МСХ Канады в Манитобе, сказал, что хотя у фермеров и есть альтернативы, потеря хлорпирифоса может иметь последствия.

«Вероятно, это был один из лучших продуктов против пшеничной мошки, – пояснил Гавлоски. – Он убивает взрослых особей, но также уничтожает и яйца, тогда как диметоат, который является другим продуктом, зарегистрированным для пшеничной мошки, убивает лишь взрослых особей, но не яйца».

Гавлоски сказал, что производители пшеницы, обеспокоенные потерей хлорпирифоса и высоким давлением пшеничной мошки, должны рассмотреть на переход к сортам с устойчивостью к этому вредителю, благо, они есть на рынке.

Хлороталонил, входящий в состав лиственных фунгицидов, является еще одним важным инструментом, который может исчезнуть из набора инструментов канадского фермера. Хлороталонил проходит повторную оценку PMRA, и решение ожидается в ближайшее время.

«Внутри страны, здесь, в Канаде, пару лет назад PMRA выступило с предложением об отмене хлороталонила, что было бы чрезвычайно разрушительным для производителей нута, – прокомментировал Грег Бартли, директор по защите растений в канадской ассоциации производителей бобовых Pulse Canada. – Мы все еще ждем от PMRA окончательного решения по этому продукту и по-прежнему надеемся на положительный результат…».

Наконец, продукты с лямбда-цигалотрином, все еще коммерчески доступные в Канаде, после повторной оценки PMRA потеряют разрешение для использования на многих культурах. В частности, их использование запрещено для любых культур, которые могут быть предназначены для внутреннего рынка кормов для скота.

Предположительно, это отразиться по крайней мере, на части рапса (продукты с лямбда-цигалотрином применяются для защиты культуры от блошек), учитывая, что большая часть рапса, собираемого каждый год, в настоящее время перерабатывается внутри страны, а полученная мука используется в рационах скота. Альтернативы лямбда-цигалотрину для борьбы с блошками на рапсе (каноле) включают продукты со следующими активными ингредиентами: карбарил, циперметрин, малатион и перметрин. Производители таких альтернативных продуктов, как сообщается, увеличивают производство».