Все дети – пассажиры разбившегося в сельве Колумбии самолёта, выжили и спасены после 17 дней скитаний по джунглям

В Колумбии 17 мая были обнаружены четверо детей, которые считались погибшими в результате крушения небольшого самолёта, который рухнул в джунглях ещё 1 мая.

В тот злополучный день маленький самолёт Cessna 206, совершавший перелёт между двумя городами в районе Caqueta, большая часть площади которого покрыта джунглями, упал в лесном массиве, в густых зарослах, причём точное место катастрофы известно не было. В самолёте летели семь человек – тоое взрослых (пилот и два взрослых пассажира) и четверо детей – местных жителей. Их возраст – младенец 11 месяцев от роду, ребёнок 4 лет и двое ребят “постарше” – одному 9, а другому 11 лет. Все четверо – братья.

Сразу же начались поиски потерпевших аварию. Участвовали и спасательные службы, и вооружённые силы Колумбии. Поиски продолжались беспрерывно, в течение 17 суток, но уже после первой недели поисков надежды не оставалось, мечтали найти хотя бы обломки самолёта и тела погибших.

И вот 17 мая собака спасателей по имени Ulises вдруг взяла след и быстро вышла к месту падения самолёта. Причём без собаки люди сквозь заросли бы не пробрались, настолько там густо переплетаются лианы, хотя в этом районе уже были обнаружены обломки аппарата, поэтому группы спасателей были в него срочно переброшены.

Сначала Улис обнаружил следы человеческой деятельности – кто-то срывал ягоды с кустов и потоптал растительность. Затем были обнаружена небольшая яма, явно выкопанная совсем недавно и, наверняка, использованная как ловушка на небольшого зверя. Затем надкушенный и ещё почти свежий фрукт. А затем героический пёс вывел спасателей прямо к шалашику, который был сооружён из палок и ветвей и который явно был сделан детьми. Но шалаш был пуст, хотя в нём были обнаружены обрывки одежды и ножницы, которыми дети срезали ветки.

Стало ясно, что дети пошли в поход, поняв, что их не найдут, надо самим выбираться на место, где заросли не такие густые. И солдаты бросились во главе с собакой в погоню.

Обломки самолёта тоже были найдены и, к сожалению, все трое взрослых погибли во время крушения, потому что они сидели в передней части самолёта, а дети позади.

Когда было объявлено о том, что найдены следы детей, вся страна затаила дыхание в ожидании. И наконец, вечером 17 мая сам президент Колумбии, Густаво Петро, выступил с радостным сообщением: – Дети найдены!

Пока неясно, чем и как дети кормили самого младшего ребёнка, неясно, как им удалось выжить 16 дней в джунглях (скорее всего, в самолёте был какой-то запас еды, но уж точно не на неделю даже). Неизвестно даже, в каком состоянии дети находятся – наверняка, они усталые, голодные и измождённые. Но они выжили и они, конечно же, герои.