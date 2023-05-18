Бывший президент Франции Николя Саркози приговорен к 3 годам заключения

Окончательный приговор по делу Саркози, бывшего президента Франции, осуждённого на три года заключения по нескольким обвинениям.

17 мая 2023 года, Николя Саркози, бывший президент Французской республики, приговорён к трём годам заключения, причём не менее одного года он должен будет провести под домашним арестом, а затем всё зависит от примерного поведения, и его могут условно освободить. Прокурор же требовал тюремного заключения на весь срок в три года, с нахождением в тюрьме, без права на досрочное освобождение.

Николя Саркози, находившийся у власти с 2007 по 2012 год, был приговорён к заключению по обвинению в коррупции, в незаконном использовании политического влияния (неоднократно пользовался служебным положением для продвижения в политике и в бизнесе “своих людей”), в незаконном прослушивании разговоров оппонентов, в получении средств из других стран (в частности, от Мумара Каддафи) на предвыборную кампанию и в других грехах. Приговор суров, но справедлив – три года заключения, хотя после года комиссия по условному освобождению может рассмотреть вопрос об условном освобождении осужденного Саркози.

В принципе, приговор был вынесен ещё в марте 2021 года, но в законную силу он не вступил, так как адвокаты Саркози подали апелляцию и потребовали пересмотр дела. 17 мая апелляционных суд дело рассмотрел вновь и подтвердил предыдущий приговор. Но есть одно “но”. В связи с тем, что речь о бывшем лидере страны, тюремное заключение было заменено на домашний арест. Саркози не будет иметь право выходить из дома, на ноге у него будет электронный браслет, а все посещения его будут регистрироваться. К тому же, на весь срок заключения он теряет гражданские права, не имеет права голосовать и избираться.

Саркози после поражения на выборах во втором туре в 2012 году возглавил свою партию, но в 2016 году ушёл на пенсию.

Бывший президент вину не признал и продолжает заявлять о своей невиновности. Вместе с ним идентичные сроки получили его помощники Тьерри Ерзог (Thierry Herzog) и Жилбер Азибер (Gilbert Azibert), которые непосредственно занимались “грязными делами” под руководством президента.

Но беды Саркози на этом не закончились. Осенью его ждет ещё один судебный процесс по обвинению в коррупции по другим делам.

Во время нахождения у власти Саркози неоднократно отзывался о Квебеке как о части Канады и подчёркивал самостоятельность и независимость квебекцев по отношению ко Франции, которая играла выдающуюся роль в развитии Канады два с половиной века назад, но с тех пор Канада и Франция развиваются независимо друг от друга, сохраняя дружеские связи. В лице Саркози впервые в истории французский президент отказался от патерналистской роли Франции по отношению к квебекцам. Заметим, что по меньшей мере дважды Николя Саркози и супругой и детьми провёл в Квебеке отпуск.