Из зала суда или канадская история любви

История из прошлых времён. Осуждение соблазнителя из Украинского клуба или вот какие суровые нравы царили в Канаде в 1940 году!

Напомним о весёлой (с высоты сегодняшнего дня) истории, имевшей место в мае 1940 года. После заседаний суда, длившихся с 17 мая, 19 мая монреальский суд выносит решение по делу некоего Джона Гарби, проживающего в городе Лашин, обвиняемого в следующем преступлении: Соблазнение юной девицы 19 лет (имя жертвы в печати не называется, на суде она была представлена адвокатом и своем отцом) под обещание на ней жениться, со всеми вытекающими последствиями.

Свидетель — следователь полиции, показывает, что обвиняемый часто и регулярно посещал юную жертву (напоминаем, девушке – 19 лет!), катал её на своём автомобиле, водил в кино и в Украинский клуб, что установлено опросом соседей по кварталу и показаниями механиков в гараже, работников автозаправки, билетёрами в кинотеатре, работниками и членами клуба и другими свидетельствами.

Обвиняемый решительно отверг все обвинения и заявил, что до него с девицей «гуляли по ночам» трое его друзей. Вызванные для показаний в качестве свидетелей, все три дружка, вызываемые в зал заседаний по одному, подтвердили буквально под копирку, одними и теми же словами, что всем им девушка «оказывала внимание» в зарослях кустов парка Ангриньон. Не только место «утех», но дата и время тоже совпали в показаниях свидетелей, равно, как их торжественные клятвы, что девушка славилась легким поведением, что вызывало смех в зале, так как никто из соседей девушки, священник, коллеги по работе, начальство, полиция никогда ничего непристойного за ней не замечали. Наоборот, вся округа знала, что эта пара скоро поженится, о чём сами «влюбленные» всем рассказывали.

Прокурор доводит до сведения судьи, что против одного из свидетелей защиты уже было возбуждено дело за воровство, и что его показания не могут считаться достоверными. Прокурор уведомляет суд, что обвиняемый замечен в склонности к коммунистическим и большевистским идеям, о чём сообщили его коллеги по работе и посетители Украинского клуба, среди которыз подсудимый пытался вести коммунистическую пропаганду, хотя юноши приходили просто на танцы. Это объявление вызывает изумлённую реакцию публики — такого даже от пройдохи не ожидали!

Суд отвергает показания друзей обвиняемого. Суд считает, что ответчик воспользовался неопытностью девушки в грязных и низменных целях, а именно склонить её к «утехам» Он опорочил тем самым её доброе имя и нанёс ей непоправимый вред.

Суд признаёт Джона Гарби виновным в следующих противоправных деяниях: соблазнение невинной девушки под общание на ней жениться, лишении жертвы девственности, причинение жертве страданий, унижение, потеря репутации, резкое уменьшение шансов на заключение брака. Суд приговаривает обвиняемого к выплату штрафа в 1219 долларов в пользу потерпевшей (напомню, что средняя зарплата в Квебеке в 1940 году была 600-800 долларов в год, то есть, преступник должен будет выплатить штраф в размере примерно двухлетней средней зарплаты трудящегося квебекца). Сумма определена следующим образом: 300 долларов — возмещение ущерба в связи с уменьшением шансов выйти замуж, 500 долларов — за потерю репутации и опорочивание честного имени, 200 долларов за страдания и унижения, остальная сумма — за ложь, обман родственников девушки и т. д.

Публика встретила приговор аплодисментами.

Изучаем а размышляем: