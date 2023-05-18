Сеул и Оттава решили укреплять связи в сфере экономики, науки и технологий

Президент Южной Кореи Юн Сок Ёль и премьер-министр Канады Джастин Трюдо провели переговоры на высшем уровне в Сеуле и договорились укреплять сотрудничество между двумя странами в области безопасности, экономики, науки и технологий.

Президент Южной Кореи Юн Сок Ёль и премьер-министр Канады Джастин Трюдо провели переговоры на высшем уровне в Сеуле и договорились укреплять сотрудничество между двумя странами в области безопасности, экономики, науки и технологий.

После саммита в офисе президента Йонсана лидеры двух стран объявили о совместном заявлении под названием «Вместе сильнее на следующие 60 лет».

Юн и Трюдо сначала договорились о дальнейшем углублении и развитии всестороннего стратегического партнерства двух стран, основанного на дружбе и сотрудничестве последних 60 лет, а также общих взглядах и ценностях.

Два лидера совместно осудили ядерную и ракетную деятельность Северной Кореи и выразили желание укреплять сотрудничество для улучшения ситуации с правами человека в Северной Корее.

Подтвердив поддержку Канадой «смелой инициативы» Сеула в отношении Северной Кореи в совместном заявлении, Трюдо сказал, что эта поддержка включает участие Канады в многонациональных морских операциях в регионе и расширение военно-морских операций для совместных усилий по наблюдению за выполнением санкций Совета Безопасности ООН в отношении Северной Кореи. Два лидера осудили баллистические ракеты и ядерную программу Северной Кореи и призвали КНДР вернуться к диалогу о денуклеаризации.

В соответствии с соглашением Южная Корея и Канада увеличат ежегодную квоту двусторонних программ рабочих каникул с 4 тысяч до 12 тысяч для расширения молодежных обменов по случаю 60-летия установления дипломатических отношений.

В связи с этим два лидера подписали меморандум о взаимопонимании, направленный на поощрение культурных и личных обменов.

В соответствии с Меморандумом о взаимопонимании максимальный возраст для участия в обменах будет увеличен с 30 до 35 лет, а также будут введены новые программы для экспертов и стажировок.

Они также договорились о дальнейшем углублении и развитии «всеобъемлющего стратегического партнерства», основанного на дружбе и сотрудничестве последних 60 лет, а также общих взглядах и ценностях.

Юн и Трюдо договорились о заключении соглашения об информационной безопасности для содействия сотрудничеству в этой области, а также договорились активизировать сотрудничество в оборонной промышленности и реагировании на нестандартные угрозы безопасности.

«Канада богата ключевыми полезными ископаемыми и имеет соглашение о свободной торговле с США, что делает ее важным партнером (для Южной Кореи) в выполнении Закона США о снижении инфляции (IRA)», — говорится в заявлении министерства промышленности.

IRA предоставляет налоговые льготы в размере до $7500 покупателям электромобилей, которые собираются исключительно в Северной Америке. Чтобы претендовать на получение $3750 от этой суммы, ключевые минералы в используемых автомобилях должны быть получены или переработаны в США или у их партнеров по свободной торговле.

«Этот Меморандум о взаимопонимании будет способствовать дальнейшему развитию межправительственного сотрудничества в области ключевых полезных ископаемых. Он также поможет южнокорейским предприятиям диверсифицировать свои возможности по их добыче», — добавили в министерстве.

Южная Корея и Канада также договорились о сотрудничестве в секторе устойчивой энергетики, и ожидается, что этот шаг поможет большему количеству компаний выйти на рынок Северной Америки, который уже использует различные источники, включая гидроэлектроэнергию, для удовлетворения своих энергетических потребностей.

Сеул приложит все усилия для выполнения последующих шагов меморандума о взаимопонимании, чтобы конкретизировать детали сотрудничества, добавило министерство промышленности.