Канада призвала Ботсвану защищать права коренных народов

Обеспокоенность по поводу ситуации с правами человека в Ботсване выразил ряд стран во время рассмотрения Универсального периодического обзора (UN-UPR) Рабочей группой Совета ООН по правам человека.

Обеспокоенность по поводу ситуации с правами человека в Ботсване выразил ряд стран во время рассмотрения Универсального периодического обзора (UN-UPR) Рабочей группой Совета ООН по правам человека.

Бывший колонизатор Ботсваны, Великобритания, была среди 30 государств — членов ООН, которые рекомендовали ей «принять эффективные меры для устранения угроз демократии путем укрепления свободы СМИ, свободы выражения мнений, прозрачности и подотчетности».

Китай призвал Ботсвану продолжать содействовать устойчивому экономическому и социальному развитию, обеспечивать прочную основу для осуществления людьми всех прав человека и продолжать эффективно гарантировать право людей на жизнь и здоровье и равное осуществление для детей права на образование.

Обеспокоенность выразила и Германия, которая призвала Ботсвану гарантировать защиту политиков, журналистов и диссидентов, расследовать случаи запугивания и угроз в их адрес, исключить из законодательства все положения, подрывающие свободу прессы.

Еще одной страной, выразившей озабоченность по поводу ситуации с правами человека в Ботсване, была Италия, которая призвала Ботсвану активизировать усилия по «обеспечению свободы выражения мнений, а также независимости и свободы средств массовой информации и гарантировать безопасные и благоприятные условия для журналистов и правозащитников».

Кения и Испания также присоединились к хору голосов, призывающих Ботсвану обеспечить свободу мнений, их выражения, мирных собраний и ассоциаций. Гана, Гондурас и Нидерланды также подчеркнули необходимость отмены Ботсваной законодательства, ограничивающего эти права.

Соединенные Штаты выразили обеспокоенность тем, что горнодобывающая промышленность, туризм и сельское хозяйство вытесняют с земель такие общины, как басарва или сан. США заявили, что эти общины не могут эффективно противостоять своему перемещению или бороться за справедливый доступ к земле и что члены этих общин страдают от нарушений их прав. Соединенные Штаты рекомендовали Ботсване содействовать уважению прав представителей меньшинств, таких как басарва или сан.

Швейцария призвала Ботсвану гарантировать свободу СМИ, свободу выражения мнений и информации, а также принять меры для защиты «работников СМИ от нападений, преследований и запугивания, особенно по мере приближения выборов 2024 года».

Канада призвала Ботсвану «защищать права коренных народов на земли, территории и ресурсы, которыми они традиционно владели, занимали, использовали или приобретали; защищать коренные народы от угроз делокализации и обеспечить доступ к качественному образованию и своевременным государственным услугам».

Гондурас заявил, что Ботсвана должна «активизировать усилия по борьбе с пытками и насильственными исчезновениями путем включения международных документов во внутреннее законодательство… и отменить положения, ограничивающие доступ к информации и свободу собраний и ассоциаций».

Индия рекомендовала Ботсване «рассмотреть вопрос об ускорении ввода в действие Управления омбудсмена в качестве национального правозащитного учреждения в соответствии с Парижскими принципами».

В ее рекомендациях также говорилось, что Ботсвана должна «продолжать политику и законодательные меры и повышать осведомленность общественности о борьбе с насилием по признаку пола, включая доступ к безопасным услугам в области репродуктивного здоровья».

Израиль призвал Ботсвану «разрешить проведение независимых и прозрачных расследований случаев внесудебных арестов, незаконных задержаний и произвольных казней», а Намибия хочет, чтобы Ботсвана «укрепила усилия по борьбе со всеми формами рабства, в том числе путем усиления действия Закона о борьбе с торговлей людьми».

Парагвай, в свою очередь, призвал Ботсвану «принять необходимые законодательные меры для полной и окончательной отмены смертной казни как в нормативной базе, так и на практике», а также определить «и должным образом наказывать насилие в отношении женщин во всех его проявлениях, включая физическое, психологическое, сексуальное, связанные с работой, экономическое, политическое, внутрисемейное, в СМИ, телематическое (в социальных сетях), институциональное, а также направленное против их достоинства».

Россия заявила, что Ботсвана должна «продолжать принимать эффективные меры по предотвращению торговли людьми и реабилитации ее жертв» и обеспечивать защиту, как законодательно, так и и на практике, уязвимых групп, особенно женщин, детей, инвалидов, пожилых людей и этнических меньшинств, и продолжать принимать действенные меры по прекращению применения телесных наказаний в качестве мер дисциплинарного воздействия».

Южная Африка хочет, чтобы Ботсвана укрепила правовые и институциональные рамки для защиты женщин от насилия и обеспечила полное и эффективное выполнение Закона о домашнем насилии, а также приняла специальные меры для увеличения числа женщин на руководящих должностях.

Танзания призвала Ботсвану «завершить утверждение и принятие Всеобъемлющей стратегии в области прав человека и Национального плана действий для их эффективной реализации в 2023–2024 годах и принять эффективные меры по улучшению электроснабжения сельских районов».

Замбия, со своей стороны, призвала Ботсвану «повысить доступность различных программ по расширению прав и возможностей молодежи, направленных на искоренение бедности, и обеспечить чтобы реализация таких программ поддерживалась мониторингом, подотчетностью и устойчивостью».