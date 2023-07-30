Из нашей истории. Злодейское преступление, совершённое в конце июля 1954 года

Из нашей истории. История убийства мальчика в Монреале и расследования этого преступления в 1954 году.

28 июля 1954 года в центре Монреаля пропадает без вести мальчуган девяти лет. Он вышел из дома, чтобы зайти к папе, который работал в ремонтной мастерской, расположенной всего в 200 метрах от дома. Попросил у папы 5 центов на мороженое. Папа денег не дал, потому что наступал обеденный час. Папа строго сказал, что сначала надо пообедать. Мальчик ушёл. И пропал. Сначала решили, что обиделся, гуляет. Потом заволновались. Искали три дня, без толку. На четвертый день изрезанное на куски тело нашли на помойке.

Началось следствие. Судебная медицина быстро установила, что мальчик подвергся насилию, стало ясно, что орудует маньяк.

Одна из частей тела была завёрнута в газетный лист, на котором было обведено карандашом сообщение о вакансии места машиниста крана. Один из следователей потянул за эту веревочку. Составили список всех машинистов кранов в Монреале и окрестностях, опросили всех. И после двух дней поисков нашли человека, который обвёл это объявление! Крановщик рассказал, что куда дел газету, не помнит, но что к нему заходил сосед, брал в долг до получки, обернул деньги в газету, возможно, как раз в эту!

Опросили соседа. Тот не смог сказать, та ли это газета, но вспомнил, что к нему заходил другой сосед, был выпимши, взял измятый лист газеты, чтобы вытереть (по его словам) грязные ботинки и ушёл.

Пришли к этому парню. Постучали в дверь, сказали, «открывайте, полиция», а тот — бежать через окно. Оказалось – он! Так 5 августа был взят Люсьен Пикар, служащий отеля. Благодаря чёткой работе следователей, которые искали преступника по разным направлениям. И поиск через газетное объявление сработал первым!

6 августа задержанного привезли на место, где было найдено тело мальчика для проведения следственного эксперимента. Тут же собралась толпа в несколько сот человек, полиции еле удалось спасти обвиняемого от линчевания.

Преступник притворялся умалишённым, но экспертизы, включая экспертизы, проведённые приглашенными нейтральными и непредвзятыми экспертами из США, доказали, что он симулирует. В конце концов преступник сознался во всём.

Суд приговорил насильника и убийцу ребёнка к повешению. Негодяй был вздёрнут 11 февраля 1955 года.

Фамилия мальчика была Трюдо, однофамилец, не родственник будущих премьеров Канады.