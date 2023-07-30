Премьер-министру Канады было позволено участвовать в ЛГБТ-параде

Участие в ЛГБТ-параде принял премьер-министр Канады Джастин Трюдо после того, как организаторы мероприятия дали разрешение на его участие.

Участие в ЛГБТ-параде принял премьер-министр Канады Джастин Трюдо после того, как организаторы мероприятия дали разрешение на его участие.

Ранее организаторы парада заявили, что не хотят видеть на мероприятии в Шарлоттауне политиков любых уровней — как федерального, так и провинциального. Однако через несколько месяцев после этого появилось заявление пресс-службы Трюдо, которая анонсировала его участие в параде.

Председатель правления Pride P.E.I. Лаки Фуск в интервью 29 июля прокомментировал участие Трюдо, заявив, что оно было согласовано с BIPOC и представителями коренных народов из сообщества ЛГБТК.

«Я думаю, что Джастин Трюдо, вероятно, будет чувствовать себя очень польщенным тем, что сможет маршировать с нами сегодня», — заявил Фуск. Он подчеркнул, что местные политики и партии могут также участвовать в параде при условии, что не будут использовать свою символику.

По свидетельству CBC, Трюдо на параде встретили дружелюбно, хотя один человек в толпе и кричал «диктатор». Это нетипично для Трюдо, который сталкивается со всё большим осуждением своей политики в обществе.