Машиностроительная компания Бомбардье – национальное достояние Квебека

C 26 по 6 августа в городе Бромоне, неподалёку от Монреаля, пройдёт традиционный International Bromont – ежегодный международный конкурс по конному спорту.

Что представляет из себя фирма Бомбардье, о которой в Квебеке слышали все?

Машиностроительная компания Бомбардье — специализируется на производстве бизнес-самолетов и железнодорожной техники. Она была основана в июле 1942 года известным конструктором Жозефом-Арманом Бомбардье, изобретателем снегохода. Любопытно, что свои первые снежные сани он построил в возрасте 15 лет, удачно соединив обычные деревенские сани и лыжи, и приделав небольшой бензиновый мотор. Но настоящий снегоход был создан после долгих лет работы, только в 1959 году.

С момента создания в 1942 году компания много лет располагалась в городке Валкур (Valcourt), откуда был родом её основатель, но сегодня штаб-квартира компании находится в Монреале. И сегодня она является одним из важнейших предприятий, где нужны, в первую очередь, квалифицированные специалисты – механики, фрезеровщики, токари, инженеры, дизайнеры, экономисты, специалисты по связям с обществнностью и рынками и другие. Предприятия Бомбардье и филиалы фирмы разбросаны по миру – от Германии и Таиланда до США и Австралии.

Но если 2020 году в фирме Бомбардье работало 52 600 человек, из них 17 600 человек в Квебеке (по меньшей мере, такие данные можно найти на сайте компании), то сегодня в Квебеке на фирме осталось около 2 тысяч человек, которые связаны непосредственно с разработкой новых видов техники, производством пробных экземпляров (прототипов), испытанием и “доводкой до ума”. Само же производство перенесено в другие страны.

Компания производит различные виды бизнес-самолетов, такие как Learjet, Challenger, Global и другие (одно время компания прекратила выпуск авиатехники, но решила вновь вернуться на рынок в категории средних бизнес-самолётов). Бомбардье также производит железнодорожную технику, такую как локомотивы, поезда, трамваи, вагоны метро и так далее.

Из-за финансовых сложностей и проигрыша конкурентам, компания вышла из секторов коммерческой авиации и военной техники в десятых годах нашего века.Тогда же Бомбардье продал большую часть своих активов в авиастроении и железнодорожном машиностроении другим компаниям, хотя, как сказано выше, полностью из бизнеса по этим направлениям не вышла.

В 2020 году фирма Бомбардье имела выручку в 15,8 миллиарда долларов, но понесла чистый убыток в 568 миллионов долларов из-за ошибочной политики в области производства авиации. Затем положение исправилось, сейчас обороты примерно на том же уровне, но убытка уже нет.

Компания Бомбардье контролируется семьей Бомбардье, которая имеет 50,1% голосов. Президентом административного совета компании на сегодняшний день является Пьер Бодуэн (Pierre Beaudoin), а президентом совета директоров Эрик Мартель (Eric Martel).

Список вакансий на заводе Бомбардье в Монреале и в других подразделениях компании находится на этой странице: bombardier.com/fr/carrieres . Но этот список постоянно обновляется, к тому же, компания рекомендует искать нужную вакансию по ключевым словам.