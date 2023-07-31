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Квебек-Канада-Бомбардье в едином строю!

Компания Бомбардье – одна из самых известных канадских фирм

Megan Jorgensen Июл 31, 2023 Бизнес, Меган Хорхенсен, Новости, Новости Канады, Новости провинции Квебек, Общество, Работа, Финансы, Экономика Оставить комментарий 181 Просмотров

Машиностроительная компания Бомбардье – национальное достояние Квебека

C 26 по 6 августа в городе Бромоне, неподалёку от Монреаля, пройдёт традиционный International Bromont – ежегодный международный конкурс по конному спорту.

Что представляет из себя фирма Бомбардье, о которой в Квебеке слышали все?

Машиностроительная компания Бомбардье — специализируется на производстве бизнес-самолетов и железнодорожной техники. Она была основана в июле 1942 года известным конструктором Жозефом-Арманом Бомбардье, изобретателем снегохода. Любопытно, что свои первые снежные сани он построил в возрасте 15 лет, удачно соединив обычные деревенские сани и лыжи, и приделав небольшой бензиновый мотор. Но настоящий снегоход был создан после долгих лет работы, только в 1959 году.

С момента создания в 1942 году компания много лет располагалась в городке Валкур (Valcourt), откуда был родом её основатель, но сегодня штаб-квартира компании находится в Монреале. И сегодня она является одним из важнейших предприятий, где нужны, в первую очередь, квалифицированные специалисты – механики, фрезеровщики, токари, инженеры, дизайнеры, экономисты, специалисты по связям с обществнностью и рынками и другие. Предприятия Бомбардье и филиалы фирмы разбросаны по миру – от Германии и Таиланда до США и Австралии.

Но если 2020 году в фирме Бомбардье работало 52 600 человек, из них 17 600 человек в Квебеке (по меньшей мере, такие данные можно найти на сайте компании), то сегодня в Квебеке на фирме осталось около 2 тысяч человек, которые связаны непосредственно с разработкой новых видов техники, производством пробных экземпляров (прототипов), испытанием и “доводкой до ума”. Само же производство перенесено в другие страны.

Компания производит различные виды бизнес-самолетов, такие как Learjet, Challenger, Global и другие (одно время компания прекратила выпуск авиатехники, но решила вновь вернуться на рынок в категории средних бизнес-самолётов). Бомбардье также производит железнодорожную технику, такую как локомотивы, поезда, трамваи, вагоны метро и так далее.

Из-за финансовых сложностей и проигрыша конкурентам, компания вышла из секторов коммерческой авиации и военной техники в десятых годах нашего века.Тогда же Бомбардье продал большую часть своих активов в авиастроении и железнодорожном машиностроении другим компаниям, хотя, как сказано выше, полностью из бизнеса по этим направлениям не вышла.

В 2020 году фирма Бомбардье имела выручку в 15,8 миллиарда долларов, но понесла чистый убыток в 568 миллионов долларов из-за ошибочной политики в области производства авиации. Затем положение исправилось, сейчас обороты примерно на том же уровне, но убытка уже нет.

Компания Бомбардье контролируется семьей Бомбардье, которая имеет 50,1% голосов. Президентом административного совета компании на сегодняшний день является Пьер Бодуэн (Pierre Beaudoin), а президентом совета директоров Эрик Мартель (Eric Martel).

Список вакансий на заводе Бомбардье в Монреале и в других подразделениях компании находится на этой странице: bombardier.com/fr/carrieres . Но этот список постоянно обновляется, к тому же, компания рекомендует искать нужную вакансию по ключевым словам.

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