Critical Resources собирает средства на геологоразведку в Канаде

Critical Resources, зарегистрированная на ASX компания, занимающаяся производством лития в Канаде, привлечет 10,2 млн австралийских долларов для финансирования геологоразведочных работ на своем литиевом проекте Мэвис-Лэйк (Mavis Lake) в Онтарио.

Critical Resources, зарегистрированная на ASX компания, занимающаяся производством лития в Канаде, привлечет 10,2 млн австралийских долларов для финансирования геологоразведочных работ на своем литиевом проекте Мэвис-Лэйк (Mavis Lake) в Онтарио.

Первоначальные 7,9 млн австралийских долларов будут привлечены с использованием особого налогового режима по выпуску акций в соответствии с канадским налоговым законодательством. Эти средства пойдут на финансирование обширной 18-месячной буровой кампании на Мэвис-Лэйк.

Компания планирует получить еще 2,3 млн австралийских долларов путем размещения акций среди избранных институциональных и опытных инвесторов. Средства, привлеченные от институционального размещения, будут использованы для покрытия корпоративных и административных расходов компании, говорится в заявлении Critical Minerals.

“После первоначальной оценки ресурсов в начале этого года, а также ввиду сохраняющихся исключительных результатов геологоразведки, которые предполагают значительный потенциал роста, мы находимся у поворотного момента для нашей компании и для литиевого проекта Мэвис-Лэйк”, – заявил управляющий директор Critical Resources Алекс Чизман (Alex Cheeseman).

Он добавил: “Мы привлекли крупных институциональных инвесторов и получили хорошую поддержку от основной базы существующих держателей акций. Средства от продажи акций будут немедленно пущены в дело, что позволит компании продолжить бурение и обеспечить рост ресурсной базы”.