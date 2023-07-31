Еврокомиссия отправила на помощь Греции пожарные самолеты

Девять пожарных самолетов для ликвидации природных пожаров в Греции отправила Еврокомиссия, сообщил представитель ЕК Балаш Уйвари в Twitter.

Девять пожарных самолетов для ликвидации природных пожаров в Греции отправила Еврокомиссия, сообщил представитель ЕК Балаш Уйвари в Twitter.

Уйвари назвал такую мобилизацию одной из крупнейших за несколько лет.

Ранее в СМИ появились сообщения о том, что в городе Волос природные пожары разрослись до серьезных масштабов.

Из-за пожаров пришлось закрыть часть одной из наиболее загруженных автомагистралей. Кроме того, железнодорожный транспорт начал двигаться с перебоями.

Природные пожары также достигли окраин Афин, но их удалось ликвидировать с помощью нескольких вертолетов и пожарных бригад.

На Родосе пожары пытаются потушить десятый день. Власти острова рассчитывают справиться с пожарами к выходным.

Высокие риски возникновения новых пожаров сохраняются еще в шести районах Греции. О новых очагах возгорания также сообщается в лесных участках на острове Эвбея.

Условия для возникновения и развития лесных пожаров в Греции создала тепловая волна, которая уже южную Европу и Северную Африку.

Напомним, наиболее крупные природные пожары наблюдаются в Канаде. По состоянию на середину июля в Канаде сгорело 10 млн га леса. Власти стараются сдержать пожары, победить не надеются.

Погодные условия в средиземноморье текущем году не только вызывают пожары, но и сказываются на урожае, например, оливок. Весенние заморозки, дожди, а затем резкое повышение температуры привели к неурожаю. На некоторых деревьях совсем нет плодов.