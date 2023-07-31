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Новости Канада призвала США договориться о торговле пиломатериалами
Изображение antmoreton с сайта Pixabay

Канада призвала США договориться о торговле пиломатериалами

Виктория Христова Июл 31, 2023 Новости, Новости Канады Комментарии к записи Канада призвала США договориться о торговле пиломатериалами отключены 64 Просмотров

Приложить добросовестные усилия для достижения договоренностей о торговле пиломатериалами призвала США министр международной торговли Канады Мэри Ын.

Приложить добросовестные усилия для достижения договоренностей о торговле пиломатериалами призвала США министр международной торговли Канады Мэри Ын.

«Немедленное решение этого давнего торгового вопроса путем переговоров отвечает интересам обеих наших стран», — цитирует Ын издание.

Она отметила, что хотя пошлины на импорт хвойной древесины из Канады и были понижены США, они остаются слишком высоки и это наносит ущерб экономикам обеих стран. При этом она подчеркнула, что единственный способ, которым можно разрешить спор, является урегулирование путем переговоров.

В ответ торговый представитель США Кэтрин Тай заявила, что США будут готовы к переговорам, если Канада откажется от привычной ей системы сборов на корню, практикуемой в провинциях. В настоящее время ставка пошлины, которой облагается импорт хвои из Канады, в США составляет 7,99%, снизившись с 8,59%.

Как отмечает издание, отмена сборов на корню крайне маловероятна, особенно как условие для переговоров. Чиновники федерального правительства Канады заявили, что страна никогда не согласится на такое кардинальное изменение.

Напомним, весной и в начале лета Канаду охватили пожары, которые уничтожили огромные участки леса. Согласно подсчетам на середину июля, пожарами было уничтожено около 10 млн га леса.

 

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