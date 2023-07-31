В США лопнул еще один банк. Heartland Tri-State признали банкротом

В США закрылась еще одна кредитная организация — Heartland Tri-State. Это уже пятый случай банкротства банка в стране с начала года.

В США закрылась еще одна кредитная организация — Heartland Tri-State. Это уже пятый случай банкротства банка в стране с начала года.

Все депозиты клиентов Heartland Tri-State автоматически перейдут к Dream First Bank. Четыре отделения обанкротившегося банка также войдут в структуру кредитной организации и откроются в понедельник в качестве филиалов Dream First Bank.

По данным Федеральной корпорации по страхованию вкладов США (FDIC), общий объем активов Heartland Tri-State Bank составлял около 139 миллионов долларов, а общий объем депозитов — 130 миллионов долларов.

Heartland Tri-State Bank стал уже пятым американским банком, который был признан банкротом в этом году. В начале мае закрылся First Republic — второй по величине банк в истории США. Ранее о закрытии объявили Silicon Valley Bank, Signature Bank и Silvergate Bank (специализировался на операциях с криптовалютой).

В конце марта стало известно о крахе швейцарского Credit Suisse, созданного еще в середине XIX века. «Символ» банковской системы Швейцарии был продан основному конкуренту UBS за 3,24 миллиарда долларов.