В США предложили запретить продажу сельхозугодий корпорациям и иностранцам

Закон, который ограничит круг лиц, которые могут владеть американскими сельскохозяйственными угодьями, с дополнениями сенатора-демократа Кори Букера, направленными на сдерживание корпоративной собственности, внесла двухпартийная группа сенаторов.

Закон, который ограничит круг лиц, которые могут владеть американскими сельскохозяйственными угодьями, с дополнениями сенатора-демократа Кори Букера, направленными на сдерживание корпоративной собственности, внесла двухпартийная группа сенаторов.

Фермерские группы и законодатели обеспокоены тем, что покупка земли инвесторами и зарубежными странами приводит к росту цен на сельскохозяйственные угодья и угрожает национальной безопасности.

Закон Букера о сельскохозяйственных землях для фермеров, представленный 27 июля, запретит большинству корпораций, пенсионных и инвестиционных фондов покупать или арендовать сельскохозяйственные угодья в США.

«Мы должны защитить сельскохозяйственные угодья от превращения в инвестиционную стратегию крупных корпораций», — говорится в заявлении Букера.

Согласно данным министерства сельского хозяйства США, в 1993 году «менее 32 500 несемейных корпораций владеют сельскохозяйственными угодьями, и им принадлежит менее 5% всех сельскохозяйственных угодий США». Однако к 2014 году эта цифра подскочила до 10%. Это произошло из-за резкого скачка стоимости сельскохозяйственных угодий, с 75-процентным увеличением стоимости земли с 2008 по 2022 год, до $3800 за акр.

Несколько американских сенаторов, включая республиканца из Айовы Джони Эрнста и демократа из Монтаны Джона Тестера, в последние месяцы представили законопроекты, ограничивающие иностранную собственность на сельскохозяйственные угодья, ссылаясь на опасения, что противники могут купить землю США, чтобы получить влияние.

По данным Министерства сельского хозяйства (USDA), Китаю принадлежит менее 1% сельскохозяйственных угодий США, принадлежащих иностранцам. Канаде принадлежит 31%.

Джордан Трекл, координатор национальной программы Национальной коалиции семейных ферм, сказал, что корпоративная собственность является более насущной проблемой для сельских общин из-за ее влияния на цены на землю. «Большинство фермеров не могут перебить цену транснациональной корпорации», — сказал он.

По словам одного из сотрудников, Букер надеется привязать свой счет к законопроекту о фермерских хозяйствах этого года, сводному пакету, который принимается каждые пять лет и финансирует программы фермерства и питания.