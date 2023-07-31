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Общий вид Олимпийской деревни. Фото Меган Хорхенсен.

Олимпийская деревня Монреаля

Megan Jorgensen Июл 31, 2023 Бизнес, Меган Хорхенсен, Недвижимость, Новости, Новости провинции Квебек, Общество Оставить комментарий 206 Просмотров

Комплекс зданий Олимпийских игр 1976 года (Олимпийская деревня)

Олимпийская деревня в Монреале, построенная к Олимпийским играм 1976 года, является уникальным архитектурным сооружением и значимым символом игр.

Как известно, комплексы помещений, предзначенных для проживания спортсменов-участников олимийски игр и других членов команд стран-участниц, традиционно носят название Олимпийской деревни. А после завершения Олимпиады, эти жилые помещения, как правило, передаются под заселение обычным гражданам. После завершения Олимпийских игр, здание было переоборудовано и сейчас используется как жилой комплекс. Олимпийская деревня Монреаля сегодня представляет собой часть наследия города и продолжает привлекать внимание своей уникальной архитектурой. Олимпийская деревня была спроектирована архитектором Роджером Тайбертом.

В Монреале комплекс Олимпийской деревни находится на балансе города, он не был продан в собственность частным компаниям.

Расположенная в районе Ошлага-Мезоннёв (Hochelaga-Maisonneuve), Олимпийская деревня состоит из двух основных больших зданий – точнее, из двух 19-этажных пирамид. К пирамидам примыкают относительно небольшие помещения, в которых располагаются как разные службы, такие, как офисы управления недвижимостью, так и компании и учреждения, которые арендуют помещение.

Каждая пирамида содержит около 260 квартир, но есть и общественные пространства – места отдыха, спортзалы и так далее.

Внешний вид зданий был весьма отличителен и инновационен для 1976 года, но здания прекрасно смотрятся и сегодня. Вертикальные модули пирамид размещены на горизонтальной структуре, создавая интересный визуальный контраст и обеспечивая великолепный вид на город и на расположенный рядом Олимпийский стадион.

Самое известное учреждение, расположенное в Олимпийской деревне, это Административный суд по жилищным вопросам (Tribunal administratif du logement) – государственная организация, занимающаяся рассмотрением конфликтов между собственниками жилых помещений,  городскими службами, жильцами и другими арендаторами жилого помещения.

Так как самая Олимпийская деревня представляет собой интерес для туристов, как недавний, но всё же важный памятник архитектуры, при посещении комплекса Олимпийского стадиона, с его Наклонной башней, Биодомом, Планетарием, бассейном, кинотеатром, прилеающим к комплексу Ботаническим садом и парком Мезонёф, рекомендуется навестить и место расположения деревни, особенно, если вы увлекаетесь архитектурой.

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