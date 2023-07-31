Комплекс зданий Олимпийских игр 1976 года (Олимпийская деревня)

Олимпийская деревня в Монреале, построенная к Олимпийским играм 1976 года, является уникальным архитектурным сооружением и значимым символом игр.

Как известно, комплексы помещений, предзначенных для проживания спортсменов-участников олимийски игр и других членов команд стран-участниц, традиционно носят название Олимпийской деревни. А после завершения Олимпиады, эти жилые помещения, как правило, передаются под заселение обычным гражданам. После завершения Олимпийских игр, здание было переоборудовано и сейчас используется как жилой комплекс. Олимпийская деревня Монреаля сегодня представляет собой часть наследия города и продолжает привлекать внимание своей уникальной архитектурой. Олимпийская деревня была спроектирована архитектором Роджером Тайбертом.

В Монреале комплекс Олимпийской деревни находится на балансе города, он не был продан в собственность частным компаниям.

Расположенная в районе Ошлага-Мезоннёв (Hochelaga-Maisonneuve), Олимпийская деревня состоит из двух основных больших зданий – точнее, из двух 19-этажных пирамид. К пирамидам примыкают относительно небольшие помещения, в которых располагаются как разные службы, такие, как офисы управления недвижимостью, так и компании и учреждения, которые арендуют помещение.

Каждая пирамида содержит около 260 квартир, но есть и общественные пространства – места отдыха, спортзалы и так далее.

Внешний вид зданий был весьма отличителен и инновационен для 1976 года, но здания прекрасно смотрятся и сегодня. Вертикальные модули пирамид размещены на горизонтальной структуре, создавая интересный визуальный контраст и обеспечивая великолепный вид на город и на расположенный рядом Олимпийский стадион.

Самое известное учреждение, расположенное в Олимпийской деревне, это Административный суд по жилищным вопросам (Tribunal administratif du logement) – государственная организация, занимающаяся рассмотрением конфликтов между собственниками жилых помещений, городскими службами, жильцами и другими арендаторами жилого помещения.

Так как самая Олимпийская деревня представляет собой интерес для туристов, как недавний, но всё же важный памятник архитектуры, при посещении комплекса Олимпийского стадиона, с его Наклонной башней, Биодомом, Планетарием, бассейном, кинотеатром, прилеающим к комплексу Ботаническим садом и парком Мезонёф, рекомендуется навестить и место расположения деревни, особенно, если вы увлекаетесь архитектурой.