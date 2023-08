Чудовище озера Мемфремагог, что расположено в Восточных Кантонах Квебека

Квебек, как любая уважающая себя страна, имеет свои легенды. Вот рассказ о таинственном чудовище, проживающем в озере Мемфремагог.

Напоминание для тех, кто решит искупаться в водах озера Мемфремагог. И потом не говорите, что вас не предупреждали:

Озеро это расположено неподалеко от Шербрука. Оно вытянуто с севера на юг, как большая часть местных озёр и доходит почти до Ньюпорта, штат Вермонт. Лежит озеро в горной котловине, оно холодное и глубокое (по меркам типичных равнинных озёр).

Еще с XVIIIe века европейским поселенцам стали известны рассказы местных индейцев о гигантском змее, изредка всплывающем на поверхность озера и набрасывающимся на несчастных рыболовов. В течение полутора веков змея видели десятки раз, причем иногда наблюдали его толпы людей. Так, например, во время канадско-американской войны 1812 года огромного змея наблюдали сотни солдат пехотного полка, а командир его даже отдал приказ открыть огонь, хотя змей нырнул и исчез до того, как ошарашенные бойцы успели прицелиться.

В 1926 году писатель Norman Bingham подробно воссаздал историю чудовища в романе The Sea Serpent Legend. И хотя название романа, казалось бы, не соответствует реальности (Легенда о Морском Змее), но писатель уточняет, что индейцы были уверены в том, что змей каким-то образом добрался до озера из океана.

В романе приводится интересная песня о змее, сочиненная поселенцами из Англии:

They saw a monster dark and grim

Coming with coiling surge and swim,

With lifted head and tusk and horn,

Fierce as the spirit of Hades born.

Научная сотрудница Шербрукского Университета Sonia Bolduc в 1997 опубликовала статью, согласно которой на тот год насчитывается 215 достоверных и убедительных свидетельств очевидцев, общавшихся с чудовищем.

Как правило, в описаниях речь идет об одном существе длиною в 13-15 метров, черного цвета, с «горбом» на спине, регулярно всплывающем на поверхность и исчезающем в глубине. Однако в 1961 году рыбаки заметили двух змеев, а в 1994 году четыре человека с двух лодок наблюдали даже трех.

Еще в XVIIIe веке у озера отмечались случаи исчезновения людей и животных, а в 1995 году несколько человек были свидетелями того, как корова, которая паслась метрах в ста от берега, исчезла, причем какое-то ползающее существо волочило корову к воде, оставив кровавый след.

В тридцатых годах двадцатого столетия «змей» был обвинен в исчезновении двух студентов шербрукского университета, однако говорить о точном доказательстве его «вины» не приходится, возможно, они просто утонули, хотя разбитая лодка, найденая на берегу, была уничтожена ударами как бы огромного молота – скорее всего, хвоста.

Будет ли когда-либо разгадана тайна озера Мемфремагог, неизвестно.

Вспоминаем: