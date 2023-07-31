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Памятник грозному подводному зверю Мемфре. Фото Меган Хорхенсен.

Чудовище острова Мемфремагог

Megan Jorgensen Июл 31, 2023 Авторы, Животные, Канадская рыбалка, Меган Хорхенсен, Отдых, Это интересно Оставить комментарий 981 Просмотров

Чудовище озера Мемфремагог, что расположено в Восточных Кантонах Квебека

Квебек, как любая уважающая себя страна, имеет свои легенды. Вот рассказ о таинственном чудовище, проживающем в озере Мемфремагог.

Напоминание для тех, кто решит искупаться в водах озера Мемфремагог. И потом не говорите, что вас не предупреждали:

Озеро это расположено неподалеко от Шербрука. Оно вытянуто с севера на юг, как большая часть местных озёр и доходит почти до Ньюпорта, штат Вермонт. Лежит озеро в горной котловине, оно холодное и глубокое (по меркам типичных равнинных озёр).

Еще с XVIIIe века европейским поселенцам стали известны рассказы местных индейцев о гигантском змее, изредка всплывающем на поверхность озера и набрасывающимся на несчастных рыболовов. В течение полутора веков змея видели десятки раз, причем иногда наблюдали его толпы людей. Так, например, во время канадско-американской войны 1812 года огромного змея наблюдали сотни солдат пехотного полка, а командир его даже отдал приказ открыть огонь, хотя змей нырнул и исчез до того, как ошарашенные бойцы успели прицелиться.

В 1926 году писатель Norman Bingham подробно воссаздал историю чудовища в романе The Sea Serpent Legend. И хотя название романа, казалось бы, не соответствует реальности (Легенда о Морском Змее), но писатель уточняет, что индейцы были уверены в том, что змей каким-то образом добрался до озера из океана.

В романе приводится интересная песня о змее, сочиненная поселенцами из Англии:

They saw a monster dark and grim
Coming with coiling surge and swim,
With lifted head and tusk and horn,
Fierce as the spirit of Hades born.

Научная сотрудница Шербрукского Университета Sonia Bolduc в 1997 опубликовала статью, согласно которой на тот год насчитывается 215 достоверных и убедительных свидетельств очевидцев, общавшихся с чудовищем.

Как правило, в описаниях речь идет об одном существе длиною в 13-15 метров, черного цвета, с «горбом» на спине, регулярно всплывающем на поверхность и исчезающем в глубине. Однако в 1961 году рыбаки заметили двух змеев, а в 1994 году четыре человека с двух лодок наблюдали даже трех.

Еще в XVIIIe веке у озера отмечались случаи исчезновения людей и животных, а в 1995 году несколько человек были свидетелями того, как корова, которая паслась метрах в ста от берега, исчезла, причем какое-то ползающее существо волочило корову к воде, оставив кровавый след.

В тридцатых годах двадцатого столетия «змей» был обвинен в исчезновении двух студентов шербрукского университета, однако говорить о точном доказательстве его «вины» не приходится, возможно, они просто утонули, хотя разбитая лодка, найденая на берегу, была уничтожена ударами как бы огромного молота – скорее всего, хвоста.

Будет ли когда-либо разгадана тайна озера Мемфремагог, неизвестно.

Вспоминаем:

 

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