Работники супермаркетов Metro в Канаде начали забастовку

Забастовку начали работники сети магазинов Metro в Онтарио 29 июля.

Забастовку начали работники сети магазинов Metro в Онтарио 29 июля.

Около 3700 членов профсоюза Unifor не вышли на работу. Забастовка затронула 27 отделений Metro в Большом Торонто.

«Процентные ставки, инфляция, прибыли генеральных директоров растут, прибыль с точки зрения того, что зарабатывают корпорации, растет, в то время как наши члены изо всех сил пытаются выжить», — описал подоплеку забастовки национальный президент Unifor Лана Пейн.

Metro предложило работникам сделку, ее одобрил профсоюз, но работники супермаркетов сделку не приняли. По словам Пейн, условия показались работникам недостаточными, так как 70% работников работают не полный рабочий день, а средняя зарплата составляет от $16 до $17 в час.

В июне Бюро по конкуренции Канады опубликовало исследование, которое показало, что три крупнейшие продуктовые компании в стране — Loblaws, Sobeys и Metro — сообщили о более чем $100 млрд продаж в совокупности и прибыли в размере $3,6 млрд в прошлом году. Как отметила Пейн, люди выходят на забастовки по всей стране, включая работников продуктовых магазинов.

В компании Metro Ontario, дочерней компании Metro, выразили сожаление по поводу сорвавшейся сделки, напомнив, что рассчитанная на четыре года сделка была направлена на увеличение зарплат и расширение льгот для всех сотрудников.

Напомним, портовые рабочие Британской Колумбии также бастуют, требуя повышения зарплат. Забастовка была прервана после предложения об урегулировании, однако предложение было отвергнуто.