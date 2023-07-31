В июне в Канаде увеличилось количество вводимых в эксплуатацию домов

По данным канадской ипотечной и жилищной компании (SCHL), строительство жилья в стране ускорилось в июне по сравнению с маем и выросло на 18% в Квебеке.

По данным канадской ипотечной и жилищной компании (SCHL), строительство жилья в стране ускорилось в июне по сравнению с маем и выросло на 18% в Квебеке.

Таким образом, согласно данным, опубликованным во вторник, количество новых строительных объектов в стране составило 234 974 в июне, что на 2,4% больше, чем 229 520 в предыдущем месяце.

В Квебеке рост составил 18% по сравнению с предыдущим месяцем, в общей сложности в июне 2023 года было введено в эксплуатацию 25 049 объектов.

«Во всех регионах страны ежемесячное количество вводимых в эксплуатацию домов с учетом сезонных колебаний и в годовом исчислении увеличилось на 41% в июне (281 373) по сравнению с маем (200 018), что является самым большим ежемесячным изменением годовых данных с учетом сезонных колебаний (DDA) за последние 10 лет. в последние годы”, – сообщила ШЛ.

Этот рост был в основном обусловлен вводом в эксплуатацию многоквартирных домов, на которые приходится около 82% всех вводимых в эксплуатацию объектов.

В столичных районах переписи населения (RMR) Ванкувера и Торонто наблюдался наибольший рост в июне, на 71% и 100% соответственно. только на строительство жилья в Торонто и Ванкувере пришлось 47 % от общего числа объектов жилищного строительства в Соединенных Штатах. городские центры Канады в июне.

В Монреальском RMR также было зарегистрировано увеличение DDA, но менее заметное, чем в двух других RMR, на 8 %.

«Мы наблюдали значительное увеличение ПДД при вводе в эксплуатацию жилья в июне. [ … ] однако совокупный годовой объем ввода в эксплуатацию жилья в первой половине 2023 года был на 8% ниже, чем за тот же период 2022 года. Его снижение объясняется высокими процентными ставками, которые продолжают оказывать давление на начальные проекты из-за увеличения стоимости заимствований», – отметил Боб Дуган, главный экономист SCHL.

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