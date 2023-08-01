Робот HitchBOT начнет самостоятельное путешествие автостопом через Канаду

Робот HitchBOT стартует из Новой Шотландии и должен добраться до Ванкувера, преодолев расстояние в 6158 километров.

27 июля 2024 года робот под названием HitchBOT начнет самостоятельное путешествие автостопом через Канаду. При помощи технологии распознавания речи, синтеза речи и информации из социальных сетей, робот постарается завоевать доверие автолюбителей и добраться из одного конца страны в другой.

“Обычно специалистов интересует вопрос — можем ли мы доверять роботам? Но в нашем проекте этот вопрос звучит совершенно противоположно — могут ли роботы доверять людям? Мы ожидаем, что робот HitchBOT, проведя переговоры с водителем, сможет очаровать и заслужить его доверие. Ведь только так он сумеет пересечь всю Канаду”, — говорит сотрудник Университета Райерсона Фрок Зеллер.

Робот не может перемещаться самостоятельно — подвижным элементом его конструкции является рука-манипулятор, которой он должен останавливать автомобили. Если робот и водитель найдут общий язык, водителю нужно будет поместить робота в машину, подзарядить его аккумуляторные батареи, а в конце поездки выгрузить.

Робот сможет общаться с собеседниками на самые разные темы, получая информацию из Wikipedia API. Помимо этого, благодаря технологиям 3G и Wi-Fi он будет определять свое местоположение и планировать дальнейший маршрут.

Робот HitchBOT стартует из Новой Шотландии и должен добраться до Ванкувера, преодолев расстояние в 6158 километров. Однако с учетом всех непредсказуемых обстоятельств путешествия путь робота может стать намного длиннее.