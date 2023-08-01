Первый в истории Festival du Fjord пройдёт с 31 августа по 3 сентября

В районе Saguenay, на берегу фьорда, с 31 августа по 3 сентября, состоится первый Фестиваль Фьорда Сагне.

Праздник Festival du Fjord пройдёт в муниципалитете Sacré-Coeur-Saguenay в конце лета. Цель праздника понятна – продвигать, разнообразить и динамизировать культурное, экономическое и социальное развитие этого региона. В программе фестиваля – музыкальные и юмористические шоу, выступления drug-queens, представления фокусников, ярмарка ремесленников и художников.

В последние дни в Квебеке фестиваль получил неожиднную (или тщательно продуманную) рекламу – вначале было объявлено, что концерт drug-queens, то есть мужчин-трансгендеров, состоится в местной церкви. Но прихожание решительно воспротивились начинанию, вплоть до угроз никогда больше церковь не посещать, если в ней будут выступать drug-queens. Руководство фестиваля перенесло концерт в местный общественный зал. Решение вызвало большой резонанс во всём Квебеке – многие поддержали отмену концерта в стенах церкви, активисты борьбы за толерантность, наоборот, осудили. Полемика вылилась на экраны телевидения и получила законное место на первых страницах квебекских газет. Таким образом, весь Квебек узнал о фестивале, причём реклама деревне ничего не стоила! Браво!

Кстати в регионе проходит и другой фестиваль, который называется Фестиваль Цвета (Festival des couleurs du Fjord), который проходит в октябре и который посвящен изобразительному искусству. На Фестивале Цвета можно любоваться работами более 80 профессиональных художников, а также приобрести эти работы.

Фьорд Сагне – один из самых длинных фьордов в мире, который обступают высочайшие горные массивы. Регулярно в воды фьорда заплывают киты, белухи и другие замечательные млекопитающие, не говоря уже о рыбах.

Муниципалитет Sacré-Coeur, в котором пройдёт фестиваль, находится на северном берегу фьорда. В него часто заежают туристы, которые хотят полюбоваться на китов.

От города Квебек по прямой до деревни 190 километров, а по дороге – 230 километров. От Монреаля до места проведения фестиваля примерно 510 километров.