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Вид с воздуха на деревню Sacré-Coeur

Первый Festival du Fjord на подходе

Megan Jorgensen Авг 1, 2023 Афиша, Меган Хорхенсен, Новости, Новости провинции Квебек, Отдых, Путешествия, туризм, Хорошие новости, Это интересно Оставить комментарий 160 Просмотров

Первый в истории Festival du Fjord пройдёт с 31 августа по 3 сентября

В районе Saguenay, на берегу фьорда, с 31 августа по 3 сентября, состоится первый Фестиваль Фьорда Сагне.

Праздник Festival du Fjord пройдёт в муниципалитете Sacré-Coeur-Saguenay в конце лета. Цель праздника понятна – продвигать, разнообразить и динамизировать культурное, экономическое и социальное развитие этого региона. В программе фестиваля – музыкальные и юмористические шоу, выступления drug-queens, представления фокусников, ярмарка ремесленников и художников.

В последние дни в Квебеке фестиваль получил неожиднную (или тщательно продуманную) рекламу – вначале было объявлено, что концерт drug-queens, то есть мужчин-трансгендеров, состоится в местной церкви. Но прихожание решительно воспротивились начинанию, вплоть до угроз никогда больше церковь не посещать, если в ней будут выступать drug-queens. Руководство фестиваля перенесло концерт в местный общественный зал. Решение вызвало большой резонанс во всём Квебеке – многие поддержали отмену концерта в стенах церкви, активисты борьбы за толерантность, наоборот, осудили. Полемика вылилась на экраны телевидения и получила законное место на первых страницах квебекских газет. Таким образом, весь Квебек узнал о фестивале, причём реклама деревне ничего не стоила! Браво!

Кстати в регионе проходит и другой фестиваль, который называется Фестиваль Цвета (Festival des couleurs du Fjord), который проходит в октябре и который посвящен изобразительному искусству. На Фестивале Цвета можно любоваться работами более 80 профессиональных художников, а также приобрести эти работы.

Фьорд Сагне – один из самых длинных фьордов в мире, который обступают высочайшие горные массивы. Регулярно в воды фьорда заплывают киты, белухи и другие замечательные млекопитающие, не говоря уже о рыбах.

Муниципалитет Sacré-Coeur, в котором пройдёт фестиваль, находится на северном берегу фьорда. В него часто заежают туристы, которые хотят полюбоваться на китов.

От города Квебек по прямой до деревни 190 километров, а по дороге – 230 километров. От Монреаля до места проведения фестиваля примерно 510 километров.

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