Кредитные рейтинги некоторых канадцев упали из-за ошибки в программе

Кредитные рейтинги некоторых канадцев серьезно упали из-за ошибки в программе одного из кредитных бюро страны.

Кредитные рейтинги некоторых канадцев серьезно упали из-за ошибки в программе одного из кредитных бюро страны.

Один из пострадавших, Велимир Дрекун, обнаружил падение кредитного рейтинга случайно. Выяснилось, что программа случайно продублировала его кредитную карту. В результате кредитный рейтинг упал почти на треть: на 150 пунктов с 526.

Такой рейтинг означает, что если был Дрекун обратился за кредитом, ему бы в нем отказали. Отмечается, что проблема могла затронуть и других клиентов, но число пострадавших пока не известно.

Компания Equifax обещает исправить проблему к сентябрю, однако те, кому нужен кредит срочно, могут позвонить и или попытаться решить проблему самостоятельно.