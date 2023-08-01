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Новости Кредитные рейтинги некоторых канадцев упали из-за ошибки в программе

Кредитные рейтинги некоторых канадцев упали из-за ошибки в программе

Виктория Христова Авг 1, 2023 Новости, Новости Канады Комментарии к записи Кредитные рейтинги некоторых канадцев упали из-за ошибки в программе отключены 82 Просмотров

Кредитные рейтинги некоторых канадцев серьезно упали из-за ошибки в программе одного из кредитных бюро страны.

Кредитные рейтинги некоторых канадцев серьезно упали из-за ошибки в программе одного из кредитных бюро страны.

Один из пострадавших, Велимир Дрекун, обнаружил падение кредитного рейтинга случайно. Выяснилось, что программа случайно продублировала его кредитную карту. В результате кредитный рейтинг упал почти на треть: на 150 пунктов с 526.

Такой рейтинг означает, что если был Дрекун обратился за кредитом, ему бы в нем отказали. Отмечается, что проблема могла затронуть и других клиентов, но число пострадавших пока не известно.

Компания Equifax обещает исправить проблему к сентябрю, однако те, кому нужен кредит срочно, могут позвонить и или попытаться решить проблему самостоятельно.

 

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