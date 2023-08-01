В Канаде продолжаются поиски четвертого пропавшего во время наводнения

Поиски четвертого пропавшего во время наводнения человека продолжаются в Канаде.

Поиски четвертого пропавшего во время наводнения человека продолжаются в Канаде.

18-летний юноша пропал 22 июля. Машина, в которой он находился, была смыта потоками воды с дороги на поле.

Члены поисковой группы столкнулись с большими затопленными областями, обследовать которые не смогли из-за большой глубины воды. Было решено продолжить поиски когда вода опустится. По данным полиции, в поисках принимают ежедневно участие от 60 до 70 человек.

Ранее были обнаружены тела других пропавших: 52-летнего мужчины и двух шестилетних детей — мальчика и девочки.

Тело второго ребенка, пропавшего во время наводнения, было обнаружено, 25 июля в прибрежной зоне. Дети пропали накануне. Автомобиль, в котором кроме них ехали еще три человека, был снесен с дороги водой.

Напомним, причиной наводнения в Новой Шотландии стали сильные проливные дожди.

Взрослым удалось покинуть машину и перебраться в безопасное место, а дети не смогли спастись. Помимо детей пропали еще двое взрослых. Тело 52-летнего канадца нашли, а тело более молодого мужчины до сих пор не найдено.