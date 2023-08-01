В Канаде объявили о сделке между работодателями и портовыми рабочими

Предварительное объявление о соглашении между профсоюзом портовых рабочих в Британской Колумбии и ассоциацией работодателей было достигнуто в результате переговоров.

Предварительное объявление о соглашении между профсоюзом портовых рабочих в Британской Колумбии и ассоциацией работодателей было достигнуто в результате переговоров.

Детали сделки не разглашаются, однако в совместном заявлении, опубликованном накануне обе стороны говорят, что будут рекомендовать своим членам ратифицировать ее. Отмечается, что договоренностей удалось достичь при содействии Канадского совета по производственным отношениям.

Спор ранее привел к 13-дневной забастовке, которая была прервана предложением Ассоциации морских работодателей Британской Колумбии. Однако несмотря на рекомендацию Международного профсоюза портовых и складских работников Канады, члены профсоюза сделку отвергли и порекомендовали работодателям договариваться с ними напрямую.

Возник риск новой забастовки, поэтому новая сделка воспринимается с оптимизмом. Ранее в Канаде различные структуры призывали федеральное правительство вмешаться и положить конец спору.

Стоит отметить, что влияние 13-дневной забастовки рабочих на экономику Канады было настолько велико, что, по мнению некоторых экспертов, вызвало падение показателей экономики в целом.