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Новости Glencore выкупит акции аргентинского медного рудника у канадской компании
Фото: https://www.thetimes.co.uk/

Glencore выкупит акции аргентинского медного рудника у канадской компании

Виктория Христова Авг 1, 2023 Новости, Новости Канады Комментарии к записи Glencore выкупит акции аргентинского медного рудника у канадской компании отключены 67 Просмотров

Корпорация Glencore выкупит у своего партнера долю в аргентинском руднике за $475 млн.

Корпорация Glencore выкупит у своего партнера долю в аргентинском руднике за $475 млн.

Glencore купит 56,25% акций Pan American Silver Corporation в проекте Mara, говорится в заявлении Pan American. Остальными акциями проекта Glencore уже владеет.

Крупнейшие горнодобывающие компании стремятся получить доступ к добыче меди, поскольку ожидают резкий рост спроса на нее в ближайшие годы. В условиях «зеленой» экономики этого металла требуется больше: его используют везде, от электромобилей до новых электросетей.

Напомним, Glencore — крупнейший поставщик сырья и редкоземельных металлов, зарегистрированный в Швейцарии.

Pan American Silver Corporation — канадская горнодобывающая компания, которая работает в Латинской Америке. У компании есть рудники и другие проекты в Мексике, Перу, Боливии и Аргентине.

Крупнейшие горнодобывающие компании стремятся получить доступ к добыче меди, поскольку ожидают резкий рост спроса на нее в ближайшие годы. В условиях «зеленой» экономики этого металла требуется больше: его используют везде, от электромобилей до новых электросетей.

Напомним, Glencore — крупнейший поставщик сырья и редкоземельных металлов, зарегистрированный в Швейцарии.

Pan American Silver Corporation — канадская горнодобывающая компания, которая работает в Латинской Америке. У компании есть рудники и другие проекты в Мексике, Перу, Боливии и Аргентине.

 

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