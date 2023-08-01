Glencore выкупит акции аргентинского медного рудника у канадской компании

Корпорация Glencore выкупит у своего партнера долю в аргентинском руднике за $475 млн.

Корпорация Glencore выкупит у своего партнера долю в аргентинском руднике за $475 млн.

Glencore купит 56,25% акций Pan American Silver Corporation в проекте Mara, говорится в заявлении Pan American. Остальными акциями проекта Glencore уже владеет.

Крупнейшие горнодобывающие компании стремятся получить доступ к добыче меди, поскольку ожидают резкий рост спроса на нее в ближайшие годы. В условиях «зеленой» экономики этого металла требуется больше: его используют везде, от электромобилей до новых электросетей.

Напомним, Glencore — крупнейший поставщик сырья и редкоземельных металлов, зарегистрированный в Швейцарии.

Pan American Silver Corporation — канадская горнодобывающая компания, которая работает в Латинской Америке. У компании есть рудники и другие проекты в Мексике, Перу, Боливии и Аргентине.

Крупнейшие горнодобывающие компании стремятся получить доступ к добыче меди, поскольку ожидают резкий рост спроса на нее в ближайшие годы. В условиях «зеленой» экономики этого металла требуется больше: его используют везде, от электромобилей до новых электросетей.

Напомним, Glencore — крупнейший поставщик сырья и редкоземельных металлов, зарегистрированный в Швейцарии.

Pan American Silver Corporation — канадская горнодобывающая компания, которая работает в Латинской Америке. У компании есть рудники и другие проекты в Мексике, Перу, Боливии и Аргентине.