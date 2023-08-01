Илон Маск странно признался в любви к Канаде

Предприниматель и миллиардер из США Илон Маск удивил пользователей Twitter необычным кадром. Его он опубликовал на своей странице.

Предприниматель и миллиардер из США Илон Маск удивил пользователей Twitter необычным кадром. Его он опубликовал на своей странице.

В своем посте Маск решил признаться в любви к Канаде и предстал перед объективом в футболке с надписью “Я люблю Канаду”.

Генеральный директор социальной сети опубликовал в ленте снимок, на котором он, улыбаясь, красуется в черной футболке и пиджаке.

«Я [сердце] Канада», – написал Маск, признаваясь к любви к этой стране.

Футболка бизнесмена была украшена словами «Я люблю Канаду», но предприниматель решил скрыть букву «C», половину буквы «D» и последнюю букву «A» в названии Канады.

«Вау, я рад, что так много людей тоже любят Канаду», – написал Маск в своей следующей публикации.

Возможно, Илон в традиционной для себя манере развлекается на миллионную аудиторию, но также есть версия, что это очередная попытка пропиарить его соцсеть X, ранее известную как Twitter.