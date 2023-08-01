О Национальном парке Канады Архипелаг Минган

Самый северный природный парк-заповедник Квебека, расположенный на берегу залива Святого Лаврентия. Нетронутый человеком уголок природы.

Национальный парк Mingan – это национальный заповедник, расположенный на севере Квебека, на берегу залива Святого Лаврентия, напротив острова Антикости. К территории парка относится архипелаг Mingan, представляющий цепочку из около 40 островов и сотен мелких островков. Это место с уникальной природой, где можно увидеть самую большую концентрацию натуральных монолитов в Канаде – каменные скульптуры, образованные в результате воздействия ветров. В водах архипелага и на островах можно видеть многчисленных представителей флоры и фауны. На островах находятся два исторических маяка, и парк стал одним из интереснейших мест для посещения туристами.

Расстояние от Монреаля до национального парка Mingan составляет примерно 1000 километров. Чтобы добраться до региона, где находится архипелаг Mingan на востоке Квебека на Северном берегу залива Святого Лаврентия, есть несколько вариантов. Можно ехать по дороге 138 (от Монреаля до Квебекграда и выше) или долететь до Sept-Îles, а дальше использовать автомобиль или сесть в автобус до Havre-Saint-Pierre (расстояние до парка от Sept-Îles – 200 километров). Для посещения островов необходимо сесть на паром или катер из Havre-Saint-Pierre или Longue-Pointe-de-Mingan, где можно переночевать. В любом случае, выбор средства передвижения зависит от вашего бюджета и предпочтений.

Самый быстрый способ – это лететь из Монреаля в Sept-Îles и затем доехать до Havre-Saint-Pierre, откуда вы можете взять лодку до островов. Это займет около 7 часов.Самый дешевый способ – это ехать на поезде и автобусе до Rimouski, а затем на пароме до Havre-Saint-Pierre. Но путешествие займет около 2 дней.

Парк-заповедник Архипелаг Минган открыт с июня по сентябрь. Вход в парк платный, но дети до 17 лет посещают его бесплатно. В 2023 году взрослым нужно заплатить 6,25 долларов за один день или 31,50 долларов за годовой билет. Семьям или группам из семи человек, прибывающих на одном автомобиле, нужно заплатить 12,75 долларов за один день или 62,75 долларов за годовой билет. Кроме того, в парке взимается плата за кемпинг, проживание и другие услуги.