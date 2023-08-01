На подходе уже тридцатый по счёту монреальский фестиваль ItalFestMTL

В этом году традиционный фестиваль итальянской культуры стартует 4 августа и продлится до 20 августа. Ожидаются сотни тысяч гостей.

Italfestmtl – это фестиваль итальянской культуры, который проходит в Монреале с 4 августа по 20 августа 2023 года. На фестивале можно посмотреть итальянские фильмы, послушать итальянскую музыку, посетить выставки итальянского искусства, поучаствовать в дегустации итальянских десертов, посмотреть модный показ и даже оперу. Фестиваль проходит в разных местах Монреаля, в первую очередь в квартале La Petite Italie (Маленькая Италия), в Квартале Спектаклей Монреаля (Quartier des spectacles), в Доме Италии (Casa d’Italia) и в других местах.

Итальянский фестиваль занимает важное место на культурной сцене Монреаля, Квебека и всей Канады. Это самый большой и самый известный фестиваль Италии в Канаде. В этом году организаторы рассчитывают, что мероприятия праздника посетят не менее полумиллиона гостей.

Заметим, что вход на большинство мероприятий фестиваля бесплатный, но, конечно, добровольные пожертвования принимаются с благодарностью.

Некоторые (далеко не все, это лишь примеры) мероприятия фестиваля в 2023 году:

Фестиваль итальянских фильмов: Buona Sera, Mrs. Campbell (1968) и Trapeze (1956) в кинотеатре Cinéma 15, 17 и 19 августа.

Выставка “Un Souffle d’Amour Italien” в библиотеке Rivière-des-Prairies (она пройдёт до 3 сентября).

Выставка “Unveiling the Queer Italian-Canadian Experience” в Galleria d’Arte Rotonda, Casa d’Italia (она открывается уже 27 июля и продлится до 20 августа).

Концерты и музыкальные шоу Элоди Санна, Присциллы-Скай, Невы Бадолато и YNG Inferno, Марко Санелли, Рика Пагано, Энрико Капуано и la Tammurriatarock, Чинции и the Eclipse, Майкла Оккипинти / Sicilian Jazz Project с Даниэлой Спаллетта и Джузеппе ди Белла, Франческо Ил Мерканте, Микеля Паглиаро, Фрэнка Мойо, Александра Д’Алессио и Кевина Базинета, Марко Боккикьо, N’Riko и других на разных сценах La Petite Italie и Quartier des spectacles.

Опера “Дон Паскуале” на Esplanade Tranquille в Quartier des spectacles 11, 12 и 13 августа.

Дефиле мод “Moda Sotto Le Stelle” на сцене Fondation Communautaire Canadienne-Italienne (FCCI) в La Petite Italie 6 августа.

Дегустация десертов “Dolci Sapori d’Italia” на сцене Fondation Communautaire Canadienne-Italienne (FCCI) в La Petite Italie 6 августа.

Конкурс “Il Piccolo Leonardo” для детей от 5 до 12 лет с призами от Leonardo da Vinci Centre.

Комедийное шоу “Italian All Stars of Comedy” в театре Piccolo, Centre Leonardo da Vinci 16 августа.

Если вы любите итальянскую культуру, то этот фестиваль для вас!