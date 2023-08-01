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Отдых Афиша 4 августа начинается ItalfestMTL
Italfest
Одна из сцен фестиваля.

4 августа начинается ItalfestMTL

Megan Jorgensen Авг 1, 2023 Афиша, Меган Хорхенсен, Новости, Новости провинции Квебек, Общество, Отдых, Хорошие новости Оставить комментарий 120 Просмотров

На подходе уже тридцатый по счёту монреальский фестиваль ItalFestMTL

В этом году традиционный фестиваль итальянской культуры стартует 4 августа и продлится до 20 августа. Ожидаются сотни тысяч гостей.

Italfestmtl – это фестиваль итальянской культуры, который проходит в Монреале с 4 августа по 20 августа 2023 года. На фестивале можно посмотреть итальянские фильмы, послушать итальянскую музыку, посетить выставки итальянского искусства, поучаствовать в дегустации итальянских десертов, посмотреть модный показ и даже оперу. Фестиваль проходит в разных местах Монреаля, в первую очередь в квартале La Petite Italie (Маленькая Италия), в Квартале Спектаклей Монреаля (Quartier des spectacles), в Доме Италии (Casa d’Italia) и в других местах.

Итальянский фестиваль занимает важное место на культурной сцене Монреаля, Квебека и всей Канады. Это самый большой и самый известный фестиваль Италии в Канаде. В этом году организаторы рассчитывают, что мероприятия праздника посетят не менее полумиллиона гостей.

Заметим, что вход на большинство мероприятий фестиваля бесплатный, но, конечно, добровольные пожертвования принимаются с благодарностью.

Некоторые (далеко не все, это лишь примеры) мероприятия фестиваля в 2023 году:

  • Фестиваль итальянских фильмов: Buona Sera, Mrs. Campbell (1968) и Trapeze (1956) в кинотеатре Cinéma 15, 17 и 19 августа.
  • Выставка “Un Souffle d’Amour Italien” в библиотеке Rivière-des-Prairies (она пройдёт до 3 сентября).
  • Выставка “Unveiling the Queer Italian-Canadian Experience” в Galleria d’Arte Rotonda, Casa d’Italia (она открывается уже 27 июля и продлится до 20 августа).
  • Концерты и музыкальные шоу Элоди Санна, Присциллы-Скай, Невы Бадолато и YNG Inferno, Марко Санелли, Рика Пагано, Энрико Капуано и la Tammurriatarock, Чинции и the Eclipse, Майкла Оккипинти / Sicilian Jazz Project с Даниэлой Спаллетта и Джузеппе ди Белла, Франческо Ил Мерканте, Микеля Паглиаро, Фрэнка Мойо, Александра Д’Алессио и Кевина Базинета, Марко Боккикьо, N’Riko и других на разных сценах La Petite Italie и Quartier des spectacles.
  • Опера “Дон Паскуале” на Esplanade Tranquille в Quartier des spectacles 11, 12 и 13 августа.
  • Дефиле мод “Moda Sotto Le Stelle” на сцене Fondation Communautaire Canadienne-Italienne (FCCI) в La Petite Italie 6 августа.
  • Дегустация десертов “Dolci Sapori d’Italia” на сцене Fondation Communautaire Canadienne-Italienne (FCCI) в La Petite Italie 6 августа.
  • Конкурс “Il Piccolo Leonardo” для детей от 5 до 12 лет с призами от Leonardo da Vinci Centre.
  • Комедийное шоу “Italian All Stars of Comedy” в театре Piccolo, Centre Leonardo da Vinci 16 августа.

Если вы любите итальянскую культуру, то этот фестиваль для вас!

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