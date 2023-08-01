Квебек снова пытается отозвать разрешение

Прессе стало известно, что министерство окружающей среды, по борьбе с изменением климата, дикой природы и парков (MELCCFP) уведомило застройщика Nicanco Holdings о том, что его разрешение на засыпку « 1,58 га болот и заболоченных земель для реализации жилого проекта » Сэнди Бич “в Гудзоне” будет отозвано.

Прессе стало известно, что министерство окружающей среды, по борьбе с изменением климата, дикой природы и парков (MELCCFP) уведомило застройщика Nicanco Holdings о том, что его разрешение на засыпку « 1,58 га болот и заболоченных земель для реализации жилого проекта » Сэнди Бич “в Гудзоне” будет отозвано.

В письме, направленном агентству “природа Гудзона” и полученном прессой, министерство указывает, что 27 июня прошлого года оно направило застройщику ” предварительное уведомление об отзыве разрешения от 22 июня 2023 года в соответствии с пунктом 1(3) статьи 36 Закона о некоторых мерах по обеспечению соблюдения законов, касающихся окружающей среды и безопасности плотин”.

Министерство впервые попыталось аннулировать это разрешение в 2021 году, сославшись на то, что застройщик не начал работы в течение двух лет после вступления в силу в марте 2018 года статьи 46.0.9 закона о качестве окружающей среды.

В этом новом положении уточняется, что ” владелец разрешения [ … ] должен [начать] соответствующую деятельность в течение двух лет с момента выдачи этого разрешения или, в соответствующих случаях, в течение другого срока, предусмотренного для разрешения. В противном случае разрешение аннулируется по закону ».

По крайней мере, три застройщика, в том числе Nicanco Holdings, оспорили свое уведомление об отмене в Верховном суде Квебека. В решении, вынесенном в сентябре прошлого года, суд пришел к выводу, что статья 46.0.9 не имеет обратной силы и, следовательно, не применяется к разрешениям, выданным до 17 апреля 2017 года.

Квебек подал апелляцию по этому делу и 7 июня потерпел новую неудачу. Но в своем решении апелляционный суд предложил альтернативный правовой путь, позволяющий Министерству аннулировать эти разрешения на засыпку водно-болотных угодий.

Суд уточнил, что « статья 36 Закона О некоторых мерах по обеспечению соблюдения законов в области охраны окружающей среды и безопасности плотин, принятого 22 апреля 2022 года, действительно позволяет министру, в частности, аннулировать или изменить разрешение, деятельность которого не началась в пределах границ”. два года со дня его освобождения ».

Министерство, очевидно, приняло это предложение к сведению, поскольку менее чем через три недели Nicanco Holdings было направлено новое уведомление об увольнении. « Ни одно другое министерское разрешение не было предметом [такого] уведомления об отзыве», – подтвердило Министерство прессе 20 июля прошлого года.

Это новое уведомление об отзыве приветствует квебекский Центр экологического права (CQDE), который представляет интересы Nature Hudson и Фонда экологического наследия в деле Sandy Beach. Обе организации утверждают, что министерство окружающей среды выдало разрешение Nicanco Holdings в 2014 году на основании неполной информации.

Согласно выводам фирмы AECOM Tecsult, выбранной застройщиком, « на сайте проекта не было указано ни одного флористического или фаунистического вида, находящегося под угрозой исчезновения или уязвимого ». В другом отчете, представленном в 2010 году, также был сделан вывод об отсутствии « каких-либо представляющих интерес лесных насаждений на участке проекта ».

Однако, согласно экспертному отчету, подготовленному TerraHumana, биологической фирмой, получившей в 2021 году мандат от Nature Hudson, этот сектор может квалифицироваться как исключительная лесная экосистема (EFE), статус, присвоенный Квебеком редким лесам или лесам, в которых обитают исчезающие или уязвимые виды.

Кроме того, 20 февраля CQDE обратился к министру окружающей среды Бенуа Шаретту с просьбой аннулировать разрешение, выданное Nicanco Holdings, на том основании, что заявитель « предоставил неточную информацию или не сообщил существенный факт ».

“Природа Гудзон и Фонд экологического наследия надеялись, что министр [Бенуа Шаретт] еще раз проанализирует проект до начала работ, предприняв необходимые шаги для получения всей актуальной соответствующей информации. Это своего рода то, что он сделал, косвенно», – сказал прессе адвокат Марк Бишай из CQDE.

Г-жа Бишай добавляет, что если это решение министра (отстранение) станет окончательным, застройщику придется запросить новое разрешение.

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